El rostro de Álex Palou ya está esculpido en el trofeo de las 500 Millas de Indianápolis
El piloto español del Chip Ganassi ya figura en el prestigioso rofeo Borg Warner que reúne a todos los ganadores de las 500 Millas de Indianápolis
Las 500 Millas de Indianápolis estrenaron este miércoles el trofeo Borg-Warner con el rostro de su último campeón, Álex Palou, que hizo historia el pasado mayo con el equipo Chip Ganassi al convertirse en el primer español capaz de coronarse en la icónica carrera estadounidense.
"Es uno de esos días de los que sabía que quería formar parte en algún momento en mi carrera. Sabía que tomaría mucho trabajo, y estar por fin aquí y ver el trofeo por primera vez es increíble", dijo Palou quien se une a la lista de pilotos que ponen cara a este trofeo desde que la organización decidió esculpir el rostro de cada campeón en 1936.
"Sé que estará ahí para siempre, tanto si voy a competir un año más o 50 más. Y pase lo que pase en la historia de la IndyCar, siempre va a estar ahí. Es fantástico formar parte de estos grandes pilotos", añadió. "Y ahora siento que quiero tener mi cara de nuevo en ese trofeo, intentar ser parte de la historia de nuestro deporte de nuevo", concluyó.
De esta manera, Palou comparte historia con leyenda de la talla de Mario Andretti, campeón en 1969, AJ Foyt (1961, 1964, 1967 y 1977), Jim Clark (1965), Jacques Villeneuve, ganador en 1995 o Juan Pablo Montoya, quien se hizo con el honor en 2000 y 2015.
El rostro de Palou fue esculpido en el trofeo por Will Behrends, un artista que lleva 35 años trabajando con la Indy500. El emblemático trofeo, de plata de ley, tiene una altura de 1,63 metros y pesa casi 50 kilos.
