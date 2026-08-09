Rosenqvist roba la pole a Palou en el último segundo

El sueco Felix Rosenqvist, de Meyer Shank Racing, fue el más rápido este sábado y saldrá desde la pole el domingo en el GP de Portland de la IndyCar, en la que el español Álex Palou, líder del campeonato, tuvo el segundo tiempo.

Rosenqvist, vigente campeón de las 500 Millas de Indianápolis, consiguió su segunda pole de la temporada y la octava de su carrera con una mejor vuelta de 58.4828 segundos en el Fast Six, la ronda final con los seis mejores tiempos de la jornada.

En esa tanda, la primera referencia la marcó Palou con un 59.365 justo antes de volver a los garajes para montar un juego nuevo de alternativos. Poco después, el catalán mejoraba su propia marca y situaba el tiempo a batir en 58.501. Marcus Ericsson se situaba cerca parando el crono en 58.672, con Rinus VeeKay ascendió hasta la tercera posición con un 58.858s.

Con los tiempos tan ajustados, la pole iba a decidirse por muy poco. Todo parecía ya dado para sentencia pero faltaba un último golpe de efecto. Rosenqvist para el crono en 58.4828 a falta de tres segundos para el final y dejaba a Palou sin la que hubiera sido la séptima pole de la temporada.

Con buenas sensaciones

“Es un esfuerzo de equipo fenomenal”, explicó Rosenqvist tras la sesión. “Simplemente seguimos trabajando en ello. Creo que empezamos un poco rezagados ayer y realmente no hicimos nada extraordinario. Simplemente intentamos concentrarnos en la ejecución y en que todas las jugadas salieran bien”, zanjó al respecto.

Por su parte, Palou, que se encuentra muy cerca de sumar su cuarto título consecutivo en la IndyCar, reconoció que la sesión estuvo “muy reñida". "Duele cuando está tan ajustado. Pero me alegro por Felix, me alegro por el doblete de Honda. A ver qué coche tenemos para la carrera”, apuntó.

Will Power clasificó tercero con un tiempo de 58.5130 en el Honda TWG AI número 26 y compartirá la segunda fila de parrilla con su compañero, Marcus Ericsson, recién renovado con Andretti Global para 2027, que fue cuarto con un tiempo de 58.6729. Veekay saldrá quinto, con Kyffin Simpson en la sexta plaza.

Más retrasado partirá el segundo clasificado del campeonato, David Malukas, que se quedó fuera del Fast Six y tomará la salida desde la novena posición. Palou aventaja al estadounidense en 83 puntos en la clasificación general de pilotos, a falta de seis carreras para el final del campeonato, incluida la de Portland.