Los rookies que prometen revolucionar el Mundial de Superbikes 2026

Queda muy poco para el arranque de la temporada 2026 del WorldSBK. El campeonato arranca este fin de semana (20-22 de febrero) en el emblemático trazado de Phillip Island (Australia), y será la primera ronda de las doce planeadas para la temporada. Lo hace con muchas novedades en la parrilla, con la marcha del que ha sido su patrón durante las dos últimas temporadas, Toprak Razgatlioglu, campeón en 2024 y 2025, y con una gran cantidad de caras nuevas que prometen traer emoción.

Entro los 'rookies' de este curso se encuentra Alberto Surra (Motocorsa Racing), que en el pasado hizo sus apariciones en el Mundial de Moto2. El piloto italiano, de 21 años, competirá este curso con una Ducati Panigale V4R. Lo hace tras causar sensación en el World Supersport el pasado curso, donde corrió las cuatro últimas rondas para sustituir al lesionado Aldi Mahendra. Se subió al podio en su primera carrera y prácticamente hizo 'Top 10' en todas las demás.

La parrilla de Superbikes para 2026 (debutantes en negrita) Bimota by Kawasaki Racing Team: Alex Lowes y Axel Bassani Pata Maxus Yamaha: Andrea Locatelli y Xavi Vierge Aruba.it Racing – Ducati: Nicolò Bulega e Iker Lecuona Kawasaki Racing Team: Garrett Gerloff ELF Marc VDS Racing Team: Sam Lowes Barni Spark Racing Team: Yari Montella y Álvaro Bautista GYTR GRT Yamaha Racing Team: Remy Gardner y Stefano Manzi ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team: Danilo Petrucci y Miguel Oliveira Honda HRC: Somkiat Chantra y Jake Dixon Team Pata GoEleven: Lorenzo Baldassarri Yamaha Motoxracing WorldSBK Team: Bahattin Sofuoglu y Mattia Rato MGM Racing Performance: Tarran Mackenzie Motocorsa Racing: Alberto Surra Cainam Racing Team: Andrea Iannone

El otro novato es Mattia Rato (Motoxracing WorldSBK Team). Corrió en el campeonato italiano de Supersport, donde quedó tercero, y su primera incrusión en el Mundial de SBK será con la Yamaha R1. En el pasado, compitió dos veces en Moto2.

El tercer 'novato' no es otro que Stefano Manzi, también un viejo conocido en el Mundial de MotoGP, donde disputó carreras tanto en Moto3 como Moto2, con un 19º en la general como mejor resultado. Mucho mejor le fue en WorldSSP, categoría en la que se proclamó campeón, a WorldSBK tras proclamarse campeón de WorldSSP tras cosechar 11 victorias y 20 podios en 24 carreras. Correrá junto a Remy Gardner en el GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team.

Los 'ex MotoGP'

Suena muy extraño referirse como 'rookie' a una persona con tanto experiencia en la élite mundial como es Miguel Oliveira. Probablemente, el debut del piloto luso en el sitio que deja vacante Toprak Razgatlioglu es uno de los más esperados en este mundial de 2026.

El '88' llega desde el Mundial de MotoGP tras debutar en 2011 y tras siete temporadas en la categoría reina, en las que ha pilotado para KTM, el Trackhouse de Aprilia y en su última etapa, el Pramac Racing de Yamaha. Su compañero de equipo será Danilo Petrucci, que conducirá la BMW M 1000 RR tras tres temporadas pilotando la Panigale V4 R de Barni.

Otro piloto repescado de MotoGP este curso es Somkiat Chantra. El piloto tailandés, que debutó en la categoría reina del motociclismo en 2025, cedió su sitio en el LCR a Diogo Moreira para emprender marcha al equipo de fábrica de Honda de Superbikes. Le hará compañía en el equipo Jake Dixon, uno de los pilotos más fuertes de la parrilla de Moto2 en los últimos años. Sin embargo, ambos han caído lesionados tras los test en Phillip Island. La pareja de novatos sustituirá en el equipo a la pareja de los últimos cuatro años, Iker Lecuona y Xavi Vierge.