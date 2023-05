Jorge Lorenzo ha hablado en MotoGP.com sobre la relación del piloto con la marca japonesa El de Cervera está viviendo sus peores momentos como piloto por las lesiones y el mal rendimiento de la moto

Jorge Lorenzo se fue de Moto GP en 2019, justo el año en que Marc Márquez ganaba su sexto título en la categoría reina, y también el último hasta ahora. Ahora, después de cuatro años, el piloto de Cervera vive su peor momento en la categoría reina provocado por las lesiones y el mal rendimiento de la Honda, y Lorenzo se ha pronunciado al respecto.

Son muchas las voces que deslizan que Marc debería irse de Honda para probar nuevos retos. Porque, ahora mismo, la marca japonesa es probablemente la que peor rendimiento da de todas, incluso detrás de las KTM o Aprilia.

Por eso, Jorge cree que “el romance entre Marc y Honda no es el mismo, algo ha cambiado". Lo dice porque sabe que "Marc es un ganador" y "estaba acostumbrado a ganar casi cada año con Honda y, ahora, después de tres años sin ganar, este amor por Honda se ha terminado un poco”.

Según Lorenzo, lo que necesita Marc "es volverse a sentir competitivo" ya sea en "Honda o en cualquier otro sitio". Pero, para seguir en la marca japonesa, el tres veces ganador es consciente de que algo tendrá que cambiar para acercarse a las grandes marcas de ahora.

De esta manera, lo que sí que tiene claro Lorenzo es que el catalán no aguantará mucho más esta situación. “Veremos si pueden retomar este romance un poco o si la relación se separará aún más. Sólo el tiempo y los resultados lo dirán. Parece que Marc ha dado un ultimátum a Honda, no sólo en privado, también en público”, finalizó el ex de Moto GP.