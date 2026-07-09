Los 'reyes' de la resistencia, al asalto de las 24 Horas de Barcelona

Las 24H Moto Barcelona Catalunya Martimotos 2026 ya tienen configurada la parrilla con la que este fin de semana volverán a convertir el Circuit de Barcelona-Catalunya en el epicentro del motociclismo de resistencia. Un total de 37 equipos tomarán la salida en una edición que reunirá a formaciones consolidadas, nuevos proyectos y una destacada representación internacional, reafirmando el prestigio de una de las pruebas más emblemáticas del calendario.

La edición de 2026 volverá a reunir a algunos de los grandes protagonistas de la resistencia nacional e internacional, con equipos históricos, pilotos vencedores de la prueba y nombres con experiencia en campeonatos internacionales. Todo ello, acompañado por la presencia de seis fabricantes —Kawasaki, Honda, Yamaha, BMW, Ducati y Suzuki— que volverán a protagonizar una intensa lucha tanto por la victoria absoluta como por los triunfos en las distintas categorías.

La parrilla estará formada por equipos de las cuatro categorías convocadas. La categoría EWC, reservada a motocicletas que siguen el reglamento del Campeonato del Mundo de Resistencia, contará con cuatro equipos. Superstock 1000 volverá a ser la categoría más numerosa, con 18 formaciones, mientras que Open Superbike reunirá diez equipos y Superstock 600, cinco.

Entre los principales aspirantes sobresale Kawasaki Català Aclam, la estructura en activo más laureada de la historia de las 24 Horas. El equipo catalán acumula nueve victorias absolutas en el palmarés de la prueba —cinco bajo la denominación Suzuki Català y cuatro como Kawasaki Català Aclam— y afronta la edición de 2026 tras haber firmado la medalla de plata el pasado año. Para intentar regresar a lo más alto del podio volverá a confiar en una alineación de máximo nivel integrada por Miquel Pons, vencedor de la prueba en 2021 y 2022; Xavi Artigas, expiloto del Campeonato del Mundo de Moto3 y Moto2; Àlex Toledo, vigente vencedor de las 24 Horas tras imponerse en la edición de 2025 con Team Bolliger Switzerland; y el francés Julien Pilot, uno de los grandes especialistas de la resistencia y ganador de la prueba en tres ocasiones con la formación catalana.

Otro de los grandes candidatos será FR Moto, una de las estructuras más regulares de las últimas temporadas. El conjunto conquistó la victoria absoluta en 2023, fue subcampeón en 2022 y suma además tres terceros puestos absolutos (2019, 2024 y 2025), además de haber logrado la pole position en la edición de 2022. Para esta edición volverá a contar con Daniel González, el único que repite, junto a Diego Pérez, Marco Tapia y David Sanchis.

La parrilla contará también con otros equipos habituales de la resistencia como Box69 Racing, tercer clasificado absoluto en 2021, o el Team 24h Institut Castellarnau, vigente vencedor de la categoría Open Superbike, que volverá a aspirar a las primeras posiciones de su categoría. A ellos se sumarán formaciones habituales de la prueba como TSB Endurance, RAC41, Martimotos Racing y Escuderia Èxit, entre otras.

Entre las novedades de la parrilla figura también el regreso del Club Esportiu Mossos d’Esquadra–ETG Racing a las 24 Horas. La formación, integrada por miembros del cuerpo, vuelve a la prueba tras más de una década de ausencia y lo hace en homenaje a su compañero Raül Torras, fallecido en 2023 durante la disputa del Isle of Man TT, cuya figura ha sido el impulso para recuperar este histórico proyecto.

La prueba, además, tendrá un par de formaciones con un pleno de representación femenina: el equipo andorrano Martimotos Racing #51 y el conjunto francés Team Thuy Racing.

La novedad: nacen las 4H Moto Classic

La edición de 2026 incorporará una de sus principales novedades con el estreno de las 4H Moto Classic Barcelona-Catalunya, una nueva prueba de resistencia para motocicletas clásicas que se disputará como carrera soporte de las 24H Moto Barcelona Catalunya Martimotos. Un total de 16 equipos formarán la parrilla de esta primera edición, repartidos entre las categorías SBK750, SBK1000, Open y SSP600, siendo la primera de ellas la más numerosa.

La prueba reunirá modelos históricos de Honda, Yamaha y Suzuki, con auténticos iconos de finales de los años 80 y de la década de los 90 como la Honda RC30, la Honda VFR750R, la Yamaha YZF750R, la Yamaha FZR600, la Yamaha FZ750 o la Suzuki GSX-R1100. La parrilla contará, además, con equipos habituales del panorama nacional como FR Moto Classic Team, Martimotos Road Racing Classic Team, Furugus Classic Racing o Procurve, entre otros.

Un paddock lleno de propuestas

Además de seguir toda la acción desde las tribunas, los asistentes tendrán acceso al paddock, uno de los grandes atractivos del evento, donde podrán observar de cerca el trabajo de los equipos. El sábado, de 12:00 a 21:00 horas, los asistentes podrán disfrutar de la Zona Chill Out by Yamaha, y en ese mismo horario, la Federació Catalana de Motociclisme instalará un circuito hinchable de motos eléctricas.

La música también tendrá su protagonismo con My Tardeo by MYU Club, que animará el Montjuïc Club, ubicado en la primera planta del edificio de boxes, el viernes de 19:00 a 00:00 horas y el sábado de 12:00 a 00:00 horas.

Como broche a la jornada del sábado, a las 20:00 horas, los especialistas José Mincha y Maikel Melero ofrecerán una espectacular exhibición de Freestyle Motocross, una de las actividades más esperadas del fin de semana.

El acceso al Circuit se efectuará por la Puerta 3 de viernes a domingo. Los vehículos se podrán estacionar en el IN2 (antiguo IN6). Las tribunas abiertas para seguir la actividad serán la Principal, la G y la T10. Cualquier tipo de entrada para el evento garantiza el acceso a paddock* (entrada general, entrada VIP, Abonados, Oficiales y Hospitalidad).

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*A excepción de las entradas VIP y del personal acreditado, el resto de entradas podrá acceder al paddock el sábado a partir de las 12:30h.