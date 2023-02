Verstappen ficharía a Alonso

El neerlandés dijo que si tuviera que elegir dos pilotos se quedaría con el ovetense y con Lando Norris "De las personas que actualmente son capaces de ser directores de un equipo, siempre me quedaría con Christian Horner", señaló el corredor de Red Bull

Max Verstappen siempre ha expresado su admiración por Fernando Alonso. El neerlandés, bicampeón del mundo como el piloto español, lo tiene como uno de sus referentes.

A Verstappen se le pidió recientemente que expresara su preferencia por el director y los pilotos que estarían en su equipo, en el hipotético caso de que él fuera el dueño. Y no tuvo dudas en señalar a Horner para el cargo de responsable de la escudería, que no es otro que su jefe en la actualidad: "De las personas que actualmente son capaces de ser directores de un equipo, siempre me quedaría con Christian Horner".

En cuanto a la dupla de pilotos que ficharía, su elección fue más sorprendente: "Encuentro realmente difícil elegir, pues creo que hay muchos pilotos muy buenos. Creo que, probablemente, iría a por un piloto experimentado, así que me quedaría con Fernando (Alonso). Después, ficharía a un tipo joven, y pondría a Lando Norris en el coche. Sí, Fernando y Lando".