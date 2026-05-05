El Repsol Honda HRC, listo para la temporada 2026 de TrialGP

El Repsol Honda HRC ha presentado su equipo para la temporada 2026 con la ambición de luchar por el campeonato del mundo y mantenerse en lo más alto. El equipo lucirá este año una imagen renovada, adaptada al nuevo diseño de Repsol, en una temporada que llega tras un exitoso principio del 2026 en el que Toni Bou y Gabriel Marcelli lograron el doblete en el Mundial de X-Trial 'indoor'.

Entre ambos pilotos sumaron 18 de 19 podios posibles y 8 de 9 victorias, firmando una campaña de absoluto dominio. Con estos resultados como referencia, el objetivo para este año es repetir los resultados en la disciplina al aire libre de TrialGP.

Toni Bou afronta la nueva temporada tras conquistar su 20º título en el Mundial de X-Trial con la mirada puesta en seguir ampliando su palmarés. El del Repsol Honda HRC firmó una campaña excepcional en el 2025, en la que logró 12 victorias y dos segundas posiciones en las 14 pruebas disputadas. En 2026, el piloto de la Montesa Cota 4RT iniciará su 20ª temporada con el equipo con la ambición intacta y el objetivo de alcanzar su 40º título mundial, reafirmando su posición como referente absoluto de la disciplina.

Por su parte, Gabriel Marcelli llega a esta temporada con la máxima motivación tras firmar el subcampeonato en el Mundial de X-Trial hace menos de un mes. El piloto gallego continúa su progresión dentro del equipo y afronta esta nueva campaña con grandes expectativas. En TrialGP, Marcelli logró la pasada temporada su primera victoria en Estados Unidos, además de finalizar tercero en la clasificación general, con un total de 10 podios. Unos resultados que reflejan su crecimiento y le consolidan como uno de los principales aspirantes a luchar por los primeros puestos.

El Mundial de TrialGP 2026 dará comienzo del 15 al 17 de mayo en Motegi (Japón), en la que será la primera prueba del calendario. Tras esta cita inaugural, la segunda carrera será en Sant Julià de Lòria (Andorra), seguido de Camerino (Italia), Trac Môn Circuit (Gran Bretaña), Cahors (Francia) y Zelhem (Holanda), antes de poner el broche final en Pobladura de las Regueras (España). Esta campaña además traerá cambios en el reglamento importantes que afectarán al desarrollo del fin de semana.

Bou subraya que “después de una temporada como la de X-Trial afronto esta nueva temporada con mucha ilusión. Para mi formar parte del Repsol Honda HRC fue una gran oportunidad que me cambió la vida, llevo 39 títulos mundiales junto a ellos y son mi familia. Empezar en Japón es súper especial y vamos con el objetivo de conseguir la victoria. Llego todavía con la lesión en el hombro mejorando cada día, pero es cierto que con el cambio de reglamento será todo impredecible así que deseando comenzar la temporada”.