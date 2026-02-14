El renacer de Grosjean: regresa a Indycar con Dale Coyne para 2026

'Segundas partes nunca fueron buenas', o eso suele decirse, pero el dicho parece no inquietar lo más mínimo a Romain Grosjean. El expiloto de Fórmula 1, que completó su última temporada en 'El Gran Circo' en 2020 con Haas, inició su andadura en la Indycar la temporada siguiente, en 2021, y puso punto y final a su paso por la categoría en 2024. Sin embargo, como si de un Ave Fénix se tratase, el Dale Coyne Racing ha anunciado recientemente su incorporación a sus filas, y compartirá estructura con el 'rookie' Dennis Hauger.

De esta forma, el piloto, que acumula diez podios en la Fórmula 1, regresará a la estructura que le dio la oportunidad de debutar en la Indycar y lo hará con el dorsal '18', compitiendo con un motor Chevrolet. Volverá de nuevo a uno de los equipos más modestos de la parrilla, con el que se estrenó al otro lado del charco en óvalos en Gateway. En su tercera carrera de la temporada, en el Indianapolis Road Course, logró la pole, y en carrera, finalizó segundo detrás de Rinus VeeKay. El primero de los seis podios que acabaría consiguiendo en la categoría.

Su aterrizaje en Estados Unidos se produjo a la siguiente temporada de uno de los accidentes más graves de los últimos años en 'El Gran Circo'. El francés salió milagrosamente indemne (más allá de alguna quemadura en sus manos) de un accidente que se produjo durante el GP de Bahréin de 2020, en el que su VF-23 se partió en dos y se incendió totalmente tras un fuerte impacto contra las barreras. Durante más de 20 segundos, el francés estuvo rodeado de llamas, pero finalmente pudo salir del coche y evitar una desgracia.

Tras el gran susto, se inició en la Indycar donde fue piloto titular para el Dale Coyne Racing y otros equipos como el Andretti y Juncos Hollinger Racing. Sin embargo, en 2024 anunció su salto al IMSA SportsCar Championship con Lamborghini, con quienes siguió en 2025. A finales del pasado curso, el proyecto de la marca italiana se vio reducido y finalmente fue abandonado, por lo que Grosjean, anunció su desvinculación de la marca en noviembre. También fue piloto reserva en el equipo Prema de la Indycar. Desde entonces, era un secreto a voces que tal vez esta situación pudiese marcar el regreso del francés a la Indycar. Y así ha sido.

Dos semanas para el estreno

“Unir a un novato excepcional como Dennis con un veterano probado como Romain nos da una sólida base competitiva. Recuperar piezas clave de nuestra historia y, al mismo tiempo, forjar nuevas alianzas globales nos posiciona bien para 2026”, dijo Dale Coyne, propietario del equipo.

De esta forma, estará presente en el arranque del campeonato, que se producirá con la primera carrera el próximo 1 de marzo para el Gran Premio de St. Petersburg. Las 500 Millas de Indianápolis se celebrarán el fin de semana del 24 de mayo. Compartirá pista con el vigente campeón, Àlex Palou, que ya fue el más rápido durante las jornadas de test que se celebraron esta semana en Sebring, con una vuelta de 52.626 segundos.