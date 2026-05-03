Remontadón de Mitch Evans, Wehrlein recupera el liderato del Mundial y Pepe Martí a las puertas de los puntos

El Mundial de la Fórmula E está al rojo vivo. Tras la victoria de Nico Müller en la ronda 7 del doble E-Prix de Berlín, Mitch Evans gana la prueba 8 remontando desde la 17º posición y sabiendo cuando atacar. Pascal Wehrlein terminó en el podio y recupera el liderato del campeonato, con un Pepe Martí que salió 19º y no pudo entrar en los puntos.

La Fórmula E al estilo del ciclismo

Pascal Wehrlein hizo la pole y la conservó en las primeras curvas. Pepe Martí empezó 19º y Dan Ticktum 20º, con problemas en la clasificación. Barnard subió al primer puesto, aunque en los instantes iniciales los tiempos eran muy lentos (1:11), ya que los pilotos estaban guardando energía.

Los pilotos rodaban en pelotón con ritmos bajos y Buemi, que salía 13º, empezó a liderar la prueba. Barnard recuperó la primera posición y los Envision ocupaban la 2º y 3º plaza. Con tantos monoplazas juntos, parecía casi imposible que no hubiera ningún toque. Y eso pasó: Hubo 4 coches en paralelo y un efecto dominó. Buemi se tocó con Mortara, que contactó con su compañero de equipo De Vries, y éste con Cassidy. El holandés entró a boxes y abandonó por un pinchazo en la rueda delantera izquierda.

En la vuelta 5, los dos Envision, Eriksson líder y Buemi 2º, se colocaron en cabeza. Seguían los incidentes. Cassidy tuvo que entrar en boxes para cambiar el alerón delantero por un toque con Buemi. Pasaban los giros y Mortara se colocó primero con Pepe Martí 15º, pero con 1% más de energía que los pilotos de delante.

Seguían los cambios de líderes y Buemi adelantó hasta la cabeza. Martí aprovechó la energía de más que tenía y subió al 9º puesto. El pelotón estaba compacto y Rowland escaló a la primera posición. Con el modo de ataque, Vergne empezó a liderar y el español de Cupra bajó al 16º.

Los pilotos activaron su primer attack mode. En la vuelta 20, Nato subió al primer puesto y sacó más de 2 segundos a Vergne. Rowland también pasó al piloto francés de Citroën, y los de Nissan tenían un 1-2. El grupo se estiró. Pepe Martí 17º, y Mitch Evans 18º, activaron sus modos de ataque y tocaba marcar la diferencia con la energía que habían guardado. El español subió al 13º puesto y el neozelandés alcanzó la 3º posición y redujo la distancia con el líder a medio segundo.

En la vuelta 25, Evans consiguió ponerse primero con los Nissan detrás. El neozelandés mantuvo el liderato y sacó 1,6 segundos de distancia sobre Rowland 2º. Los pilotos de cabeza activaron su segundo modo de ataque. Rowland bajó al 5º y Martí cayó hasta la 15º. Evans pasó por el attack mode y Wehrlein empezó a comandar la carrera.

Con el modo de ataque, Evans superó a Wherlein y lideró la prueba a falta de 4 vueltas para el final. Martí se metió en los puntos, pero cayó al 12º puesto, ya que estaba en plena batalla. Hubo una breve neutralización en la vuelta 35 por un trozo en la pista, tras el toque entre Müller y Da Costa. El portugués tuvo que pasar por boxes a causa de este incidente.

Se quitó el Full Course Yellow y los 4 primeros cogieron ventaja. Finalmente, Mitch Evans ganó la ronda 8 en Berlín, saliendo desde la 17º posición. Remontando desde el 18º puesto, Rowland terminó 2º y Wehrlein cerró el podio con la 3º plaza. Martí no pudo entrar en puntos y acabó 12º.

Con la 16º victoria de Mitch Evans en la Fórmula E, el campeonato está muy interesante. Pascal Wehrlein vuelve a liderar con 101 puntos, 3 más que el piloto neozelandés de Jaguar. Edoardo Mortara está 3º con 93 puntos, Oliver Rowland 4º con 83 y Müller cierra el top 5 con 75 puntos. Pepe Martí sigue 10º con 25 puntos, justo delante de su compañero de equipo en Cupra, Dan Ticktum con 22. La próxima parada de la categoría eléctrica será el doble E-Prix de Mónaco, rondas 9 y 10, el 16 y 17 de mayo.