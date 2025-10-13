Remontada y primer podio del año para Jeremy Alcoba en Estoril

Jeremy Alcoba consiguió su primer podio de la temporada en WorldSSP tras un fin de semana excepcional en el circuito de Estoril (Portugal), donde el piloto de LS2 volvió a demostrar su talento y capacidad de lucha en una categoría en la que se estrena este año.

A pesar de haber firmado su peor clasificación del curso, partiendo desde la 25ª posición en la parrilla, Alcoba protagonizó una remontada espectacular en la primera carrera del sábado, cruzando la línea de meta en séptima posición tras superar a numerosos rivales a base de ritmo y determinación.

El domingo, el piloto español dio un paso más y firmó una actuación brillante. De nuevo saliendo desde la parte trasera de la parrilla, Alcoba completó una extraordinaria remontada que lo llevó hasta la tercera posición, logrando así su primer podio en WorldSSP.

Este resultado tiene aún más mérito si se tiene en cuenta que Jeremy pilota la única Kawasaki de la parrilla, compitiendo frente a estructuras oficiales y demostrando un rendimiento sobresaliente tanto en ritmo como en consistencia.

Con este podio, Alcoba consolida su progresión y confirma su rápido proceso de adaptación a la categoría, situándose entre los protagonistas del campeonato. La próxima y última cita del Mundial del Mundial de Supersport se celebrará en Jerez, donde el piloto LS2 buscará mantener su excelente dinámica y cerrar su temporada de debut con otro gran resultado.

Primer podio para el piloto de LS2 y Kawasaki / LS2

Jeremy Alcoba:

“Estoy muy contento con cómo ha terminado el fin de semana, con una séptima posición y un podio en tercera. Ha sido un finde loco e inesperado, porque se juntó mi peor clasificación del año con mi mejor resultado. El viernes fue un desastre y llegué a dudar, pero el equipo hizo un trabajo increíble y el sábado, saliendo 24º, pude remontar con muy buenas sensaciones.

El domingo no esperaba ir tan rápido, pero encontré un punto extra con la moto que me permitió rodar con confianza, marcar la vuelta rápida y tener el mejor ritmo. Aunque salía 25º y me costó al principio, fui avanzando grupo a grupo hasta llegar al podio. Tuve un poco de suerte al final, pero así son las carreras. Estoy feliz, agradecido al equipo, a mi familia y a mis amigos, y espero que esto sea solo el comienzo”.