El Rally Islas Canarias al rojo vivo: Solberg y Ogier luchan por la victoria

Tras el dominio de Sébastien Ogier en la jornada del viernes, el francés se puede conformar con que aún sigue liderando el Rally Islas Canarias. Oliver Solberg ganó 3 de las 6 stages del sábado, para colocarse 2º a 3,8 segundos de su compañero de equipo. Evans consiguió el triunfo en los otros 3 y certifica su escalón en el podio. Volvió a ser un top 5 de Toyota, con los Hyundai de Fourmaux 6º, Dani Sordo 7º, que perdió una posición, y Neuville 8º. Nos espera una apasionante jornada de domingo con 4 tramos y todo por decidir.

El sábado empezó con la primera pasada por Maspalomas y Arucas – Firgas – Teror, con victorias para Elfyn Evans. Solberg lideró el tramo 11 (Moya – Gáldar), con Ogier copando las posiciones de podio durante la mañana. La ventaja del francés se redujo hasta los 5,3 segundos a mitad del día por las pequeñas lluvias y las zonas húmedas, que complicaron las condiciones.

La tarde empezó como la mañana, con triunfo de Evans en la segunda pasada por Maspalomas. Los dos últimos stages del sábado fueron para Oliver Solberg, que incluso tuvo un pequeño toque contra un guardarraíl: “No entraré en pánico para alcanzarlo (a Ogier), pero al menos hemos estado ahí todo el día para ponerle presión. Tenemos cuatro largas etapas por delante. Todo es posible”. Por su parte, Ogier volvió a terminar en el podio en todos los tramos de la tarde, para seguir líder de la general con 3,8 segundos sobre Solberg y está “emocionado para mañana”. La batalla está servida. 3º es Evans, 4º Pajari y el primero del Mundial, Takamoto Katsuta, cierra el top 5 de los Toyota.

Después vienen los Hyundai, que como decía Dani Sordo, los Toyota están “en otra liga”. El español está 7º en la general, después “de que los otros pilotos de Hyundai” hayan puesto “un poco más de ritmo”. Adrien Fourmaux le adelantó para ponerse 6º y Thierry Neuville es 8º, a 2 segundos del piloto de Torrelavega (Cantabria). Jon Armstrong bajó al 16º puesto después de salirse en el tramo 14 y perder casi 2 minutos.

Clasificación hasta la stage 14

Clasificación Rally Islas Canarias hasta el Stage 14 / WRC

Los españoles buscan el liderato en WRC2 y WRC3

En unas condiciones “complicadas”, Yohan Rossel sigue liderando Rally2: “Nunca es fácil. (Alejandro Cachón) está peleando por buenos puntos y necesitamos mantener la concentración”. El español está a 27,5 segundos de ventaja del piloto de Lancia, en un día “bueno”. Por detrás, Cachón deberá estar atento, porque Léo Rossel está a tan solo 2 décimas del piloto del Toyota Gazoo Racing Spain.

En WRC3, Tymek Abramowski sube al liderato con 2,6 segundos de ventaja sobre Gil Membrado, después de que el español detectara “un posible problema con la potencia del coche”, que se terminó de confirmar en el último tramo, de casi 29 kilómetros (el más largo del Rally). Membrado tuvo que hacer el stage 14 “casi sin potencia”, aunque “por suerte han encontrado el problema” y el equipo está “tratando de repararlo en la asistencia para salir mañana”.