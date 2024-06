Verstappen se defiende: "Habrá que revisar las imágenes"

Max Verstappen (Red Bull) ha lamentado el incidente protagonizado en el GP de Austria con el británico Lando Norris (McLaren) y ha asegurado que ambos están “decepcionados”, aunque no ha querido asumir totalmente su culpa y ha señalado qque “antes habrá que revisar las imágenes para ver de quién fue el error".

El neerlandés ha sido penalizado con diez segundos por los comisarios, al considerar que no ha dejado espacio a Norris en la curva dos del circuito de Red Bull Ring, desencadenando un accidente que ha terminado en abandono para el de McLaren, mientras él ha podido continuar y acabar quinto.

Verstappen ha hecho autocrítica y ha reconocido que tras una buena salida y su ventaja en la carrera "se esfumó” y “el coche era difícil de pilotar” en la segunda mitad de la carrera. “Las paradas han sido realmente malas, hemos regalado varios segundos y hemos metido a Lando en la pelea. Si no, con esos seis o siete segundos hubiera sido distinto”, ha señalado.

Max ha explicado el accidente desde su perspectiva: “No me moví en las frenadas y cuando me moví aún no estaba frenando. Desde fuera siempre parece eso. Sé lo que tengo que hacer en estas situaciones. Él frenaba muy tarde, iba por el interior, se lanzaba desde muy lejos. He estado en la otra posición también e influye la forma de la curva. Cuando nos tocamos, no lo esperaba porque le vi llegar, me defendí y en la frenada nos tocamos con las ruedas de detrás y pinchamos los dos”.

“Nunca debe acabar así, pero cuando hay batallas apretadas estas cosas pasan aunque no quieras. Sabía que él tenía una bandera negra y blanca por límites de pista. Frenaba tarde y esperaba que el otro piloto no hiciera la curva. Él puede decir que yo me movía en la frenada, que no era el caso. Diez segundos de sanción me parece un poco severo. Con Lando hablaremos, pero no es el momento, es mejor traquilizarse” ha zanjado el neerlandés, que amplía a 81 puntos su ventaja con Norris en el Mundial.