Tosha Schareina gana el Rally de Marruecos y Edgar Canet ya es campeón

Gran día para el motorsport español. Tosha Schareina logró llevarse el Rally de Marruecos, la última gran cita antes del Dakar 2026 y que sirve como preparación para los pilotos que se aventuran a competir en el desierto de Arabia Saudí. Por si no fuese suficiente, a la victoria del piloto de Honda se le sumó que Edgar Canet se proclamó campeón del Mundial en la categoría Rally2.

En cuanto al piloto valenciano, se impuso en tres de las cinco etapas del rally marroquí, batiendo al ya Campeón del Mundo, Daniel Sanders, quien se llevó el título junto a su marca, KTM, en la anterior cita en Portugal y quien ha dominado de manera absoluta todo el campeonato de W2RC. A excepción de Marruecos.

Tan solo dos pilotos españoles han logrado alzarse con la victoria en esta cita del campeonato en la categoría de motos: Nani Roma e Isidre Esteve. En cuanto a Schairena, se anotó la primera plaza ¡ con una ventaja de 3 minutos y 32 segundos sobre el piloto australiano. En tercera posición finalizó su compañero de equipo Ricky Brabec, a 9 minutos y 37 segundos.

"Estoy súper contento por el equipo, por Honda, por toda la gente que ha trabajado duro durante toda la semana. Hoy hemos ido gas a fondo, all in. De hecho, no he visto a Nacho (Cornejo) y ha sido como abrir pista todo el rato. No sabía lo que pasaba por detrás. Solo trataba de empujar y perder el menor tiempo posible en las dunas. Al fin lo conseguimos, tenemos la victoria que hemos buscado todo el año", dijo al terminar la etapa.

Canet se corona en Rally 2

El piloto de la Garriga, de solo 20 años, logró coronarse campeón de Rally 2 en su primera temporada como piloto oficial de KTM. Lo hizo imponiéndose a sus máximos rivales, Michael Docherty y Tobias Ebster. La victoria en Rally 2 en el anterior Dakar tan solo fue un presagio de todo lo que se vendría para el joven talento catalán.

“Estoy muy contento de terminar el Rally de Marruecos, y qué manera de culminar una temporada increíble con una victoria en Rally2 y el título mundial. Estoy feliz por el equipo y súper contento por KTM; todos han dado lo mejor de sí para que lleguemos hasta aquí. Tengo muchas ganas de ver qué podemos hacer a partir de ahora. El plan ahora es seguir esforzándome, seguir entrenando y, por supuesto, seguir aprendiendo. De cara al Dakar, quiero superar mi resultado de este año y, de cara a la próxima temporada, quiero luchar por la general”, dijo el catalán.

Canet terminó quinto en la general, dos posiciones por delante de Lorenzo Santolino (Sherco), el tercer español en el top 10 de la prueba. En cuanto a su temporada, los números han sido impecables: victoria en cuatro de las cinco rondas del Mundial (Dakar, Sudáfrica, Portugal y Marruecos) y ha logrado el triunfo en hasta catorce etapas. Ahora, todas las miradas ya están puestas en el Dakar, que arrancará en poco más de dos meses en el desierto saudí.