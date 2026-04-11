Thierry Neuville aprovecha los pinchazos y asalta el liderato

Thierry Neuville, piloto belga del equipo Hyundai Motorsport, se situó este sábado al frente del Rally de Croacia, cuarta prueba del Campeonato del Mundo (WRC) de 2026 y primera del año sobre asfalto, tras una segunda jornada en la que se aprovechó de los pinchazos de Sami Pajari, primer líder de la carrera, y del japonés Takamoto Katsuta, tercero.

El campeón del mundo en 2024, que arrancó el día a 13,7 segundos de la primera posición, acabó la etapa como líder con un ventaja de 1 minuto y 14 segundos sobre Katsuta después de que se desatara el caos en el segundo paso por el tramo Generalski Stol-Zdihovo. Pajari, que había controlado el rally desde el viernes por la mañana, cayó al tercer puesto después de detenerse para cambiar una rueda y llegó al final del día a 1 minuto y 46, segundos del líder.

El finlandés del equipo Toyota comenzó bien su defensa del liderato y al mediodía seguía en cabeza con una ventaja de 12,4 segundos sobre Neuville, mientras que Katsuta se encontraba a otros 12,7 segundos en tercera posición.

Todo cambió por la tarde, cuando la grava acumulada en las carreteras croatas empezó a generar problemas en los neumáticos a varios pilotos, entre ellos el propio Pajari, que se vio obligado a detenerse, perdiendo más de dos minutos y cediendo el liderato directamente a Neuville.

“Este fin de semana todo encajó a la perfección, desde el principio, el coche se sentía mejor que en los demás rallies. Pudimos ir mejorando poco a poco al comienzo de la prueba. Las condiciones eran muy exigentes y, aun así, logramos mantener una buena velocidad", dijo Neuville al final de la jornada.

Su principal rival para el domingo será el japonés Katsuta, que supo conservar la segunda plaza. Tras la etapa, lamentó los problemas sufridos: “Es una lástima, porque estábamos intentando controlarlo. Fue una auténtica lotería. Ni siquiera en los rallies sobre tierra hay tantas piedras” dijo Katsuta.

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Este domingo se disputa la tercera y última etapa, con cuatro tramos que suman algo menos de sesenta kilómetros.