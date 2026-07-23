Se suspende la Baja España-Aragón 2026 por el riesgo extremo de incendios

El Gobierno de Aragón ha suspendido la Baja España-Aragón 2026, prevista del 24 al 26 de julio, ante el riesgo extremo de incendios forestales y trabajará junto a la empresa organizadora para que se dispute la prueba en otra fecha de este mismo año, siguiendo la recomendación de los informes técnicos.

La decisión se tomó este miércoles tras una reunión en la que participaron la vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero; la alcaldesa de Teruel, Emma Buj; la delegada territorial del Gobierno de Aragón en Teruel, Rosa Sánchez; los directores generales de Interior y Emergencias, Miguel Ángel Clavero, y de Gestión Forestal, Ana Oliván, además de responsables de la empresa organizadora, Esedos Events & Productions S.L.

El Ejecutivo autonómico justificó el aplazamiento por la previsión de alerta roja y riesgo extremo de incendios forestales durante los próximos días tanto en la provincia de Teruel como en el conjunto de Aragón.

Según explicó en una nota de prensa, las altas temperaturas, las rachas de viento, la baja humedad relativa y la sequedad del terreno tras un prolongado periodo sin precipitaciones aconsejan evitar el elevado tránsito de vehículos y la concentración de público que conlleva una prueba de estas características.

Asimismo, el Gobierno de Aragón ha tenido en cuenta la situación vivida durante las últimas semanas, marcada por varios incendios forestales que han requerido un esfuerzo extraordinario de los operativos de extinción y de los servicios de emergencia.

Con esta medida también pretende evitar una mayor presión sobre estos profesionales, que podrían volver a ser movilizados si se producen nuevos fuegos.

El Ejecutivo señala que la protección de los efectivos de emergencias y la necesidad de no incrementar los riesgos para el territorio han sido factores determinantes para adoptar esta decisión.

Pese a la suspensión, tanto el Gobierno de Aragón como la empresa organizadora han mostrado su voluntad de que la Baja España-Aragón pueda disputarse este mismo año y se han comprometido a buscar una fecha alternativa que permita su celebración en 2026.

Además, ambas partes estudiarán de cara a futuras ediciones un calendario más estable que reduzca la coincidencia de la prueba con las semanas de mayor riesgo potencial de incendios forestales.