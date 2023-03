Sordo: “Estoy haciendo el último esprint porque quiero irme estando arriba”

“Me gustaría correr el Dakar en el futuro. Me atrae y sería una forma de prolongar mi carrera” “No me veo compitiendo con ninguna otra marca que no sea Hyundai. En diez años es como si fuera mi familia”

Con dieciocho temporadas en el Mundial y una decena de ellas con el equipo oficial Hyundai, Dani Sordo afronta su segunda prueba de la temporada en México –no corrió en Suecia- dispuesto a luchar por un buen resultado que le quite el mal sabor de boca que le quedó tras el Montecarlo.

Con el piloto cántabro pudimos hablar durante el evento que organizó Hyundai España en Madrid junto a todos los pilotos que apoya y en el que Sordo estaba recién llegado de los test previos de México que realizaron en tierras andaluzas.

¿Qué perspectivas tenéis para este fin de semana en México, la primera prueba del año sobre tierra?

Las sensaciones son positivas. Estamos contentos y con ganas, a ver qué tal nos sale el rally. Tengo ganas de competir en una prueba que siempre nos ha ido bien. Tendremos una buena posición de salida, que ahí es importante y por lo demás llegamos bien preparados. Las pruebas previas fueron muy positivas y tengo que ser optimista.

Montecarlo, que fue la primera prueba del campeonato y la única que has participado hasta ahora no salió como esperabas...

Se nos atragantó un poco, ciertamente. Las últimas ediciones del Montecarlo no nos han salido bien, pero esta vez las condiciones eran muy complicadas. Además, tuvimos un pequeño problema con el sistema híbrido en el coche, que nos retrasó un poco, pero hay que reconocer que ese rally no lo hicimos como tocaba.

¿La fiabilidad es una asignatura pendiente, ya que el año pasado ya sufristeis mucho en este aspecto?

El tema del sistema híbrido es un poco complicado. Tocas con el coche al suelo y el híbrido detecta a veces que le has dado un toque y en función de las G del mismo –la potencia del golpe- se para con la consiguiente pérdida de potencia y hay que reactivarlo en la asistencia. Es un problema que estamos tratando de solventar.

Llevas 18 años en el Mundial, 10 en Hyundai, ¿Qué significa?

Es como si fuera mi familia. Hyundai es un equipo con el que tengo mucho cariño y ya corro con ellos. De hecho, ya no me veo compitiendo con otra marca. Lo considero como mi equipo y cuando termine de correr me gustaría quedarme ahí haciendo alguna cosa.

Después de haber reducido el programa de carreras, este año va a competir en 8 de las 13 previstas en el calendario. ¿Se necesita más experiencia? ¿Es difícil mantener la motivación sin hacer un programa completo?

Me ofrecieron correr más carreras y me apunté. Mi motivación siempre está intacta, aunque es cierto que estos coches son más difíciles de manejar, especialmente por el tema híbrido, y tienes que estar más encima para poder adaptarte. Tienes que tener por la mano el coche y habituarse a su comportamiento.

¿Cuál es el papel que Hyundai ha reservado a Dani Sordo para esta temporada?

Un poco de todo. Hacer carreras e intentar ser competitivos, luchando por los primeros puestos. Como puntas de lanza están Neuville y Lappi, pero nosotros estamos ahí con un tercer coche para meternos delante.

¿Te gustaría hacer el calendario completo?

Completo otra vez no, sinceramente. Pienso que ya no voy a tener la oportunidad de volver a hacerlo. Ya viví la época en la que las hice todas y lo de ahora es lo que toca. De hecho, estoy haciendo el último esprint. Siempre digo que el año que viene será el último, pero nunca se acaba, pero hay un momento en el que tienes que parar y yo quiero parar cuando esté arriba y no cuando las cosas empiecen a ir mal.

¿Está llegando este momento?

Ya llevo muchos años en el Mundial y, lógicamente, hay gente que viene apretando por detrás y cuando haya un joven que sea una alternativa habrá que dejarle paso.

¿Cómo te ves en el futuro?

Es difícil de saber, ya que ahora mismo todo está un poco raro. Pienso que hasta el momento que pares no te puedes hacer a la idea y después llegarán o no propuestas que pueden definir un poco tu futuro.

¿Otras competiciones?

No lo sé, hay cosas que se pueden valorar como cambiar de disciplina y hacer el Dakar.

¿Te gustaría correr el Dakar?

Creo que un momento u otro hay que hacerlo y que tarde o temprano saldrá. No es una asignatura pendiente, pero es una prueba que me atrae y veo que todos cuando se retiran hacen el Dakar para prolongar su carrera.