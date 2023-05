Sordo, cuarto en el shakedown del Rally de Portugal

Evans, colíder del Mundial, comienza como el más rápido en Portugal, por delante de Lappi , Tanak y Sordo "Todo es posible aquí, me siento bien con el coche. Sé que solo es el shakedown, pero tengo un buen presentimiento", asegura Dani

Dani Sordo ha comenzado con buenas sensaciones en el Rally de Portugal, quinta prueba del calendario WRC 2023. El piloto cántabro, que disputa un programa parcial con Hyundai esta temporada, ha vuelto a la acción después de competir en Montecarlo y México y se ha situado cuarto en el shakedown o tramo de reconocimiento, en Matosinhos. Elfyn Evans, que comparte liderato con el francés Sébastien Ogier, también sin un programa a tiempo completo, ha arrancado primero por delante de Lappi , Tanak y Sordo.

El galés, que saldrá en primera posición el viernes cuando comience la competición, está preparado para sufrir: "Probablemente, va a ser muy duro. Sabemos cómo es cuando hay un rally tan seco en tierra, pero es lo que hay. Trataremos de darlo todo el viernes, pero no va a ser una jornada fácil, probablemente la más dura de todo el rally".

Por su parte, Sordo ha valorado positivamente su primera toma de contacto con el Hyundai en Portugal: "Todo es posible aquí, no sé que tiempo he hecho, pero me siento bien con el coche. Sé que solo es el shakedown, pero tengo un buen presentimiento".

Rally de Portugal (Shakedown)

1. E. EVANS (Toyota) 2:53.4

2. E. LAPPI (Hyundai) 2:53.5

3. O. TÄNAK (Ford) 2:53.9

4. D. SORDO (Hyundai) 2:54.0

5. T. KATSUTA (Toyota) 2:54.3

6. P. LOUBET (Ford) 2:54.6

7. K. ROVANPERÄ (Toyota) 2:55.0

8. T. NEUVILLE (Hyundai) 2:55.2