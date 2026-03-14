Solberg y Ogier se retiran y Katsuta hereda el liderato del Rally Safari

El Rally Safari de Kenia ha deparado este sábado un sorprendente doble abandono de los dos hombres que comandaban la clasificación provisional, Oliver Solberg y el vigente campeón del mundo Sébastien Ogier, que se han retirado en el tramo de carretera que lleva al servicio de mitad de etapa.

Ambos habían completado la última y exigente etapa matutina, Sleeping Warrior, pero no pudieron regresar al servicio. El Toyota GR Yaris Rally1 de Solberg sufrió problemas eléctricos y de transmisión durante el tramo de enlace, mientras que la participación de su compañero de equipo, Ogier, se detuvo abruptamente después de que un problema con el alternador afectara su coche en el tramo de carretera.

Sus abandonos se produjeron tras un revés previo para Toyota Gazoo Racing en la misma etapa, donde el líder del campeonato 2026, Elfyn Evans, se vio obligado a detenerse por daños en la suspensión trasera derecha cuando ocupaba la segunda posición.

En el lapso de una sola etapa y su regreso a la competición, el dominio absoluto del equipo, que ocupaba los tres primeros puestos del rally, ha quedado completamente anulado.

"La última etapa fue bastante embarrada y difícil, y el barro se metió en el motor y rompió los alternadores de ambos", reveló el subdirector del equipo, Juha Kankkunen. "Oliver también tiene un pequeño problema, digamos, con la transmisión, y ya sabemos lo de Elfyn, así que no ha sido la mejor mañana".

"Quiero decir, he estado en Kenia tantas veces que no me sorprende cuando sucede algo así. Las condiciones han sido realmente duras y, digamos, los coches deberían estar diseñados para eso. Pero en esas condiciones de barro pueden ir a cualquier parte. El agua no es tan mala, pero el barro espeso se pega por todas partes y eso puede causar problemas. Digamos que se metió en el alternador y rompió la polea, y todo se atasca", ha explicado.

Con ambos coches fuera de la lucha por la victoria, Takamoto Katsuta hereda el liderato general del rally. El piloto japonés había adoptado una estrategia cautelosa durante la mañana tras sufrir pinchazos al principio del tramo y rodar sin neumáticos de repuesto.

“El terreno está muy embarrado y complicado, y no tenemos rueda de repuesto, así que me retiré por completo”, dijo Katsuta al final de Sleeping Warrior. “Es mejor mantenerse en la competición, ya que por la tarde puede pasar cualquier cosa”. Esas palabras resultaron proféticas, ya que Katsuta lidera ahora el rally con más de un minuto de ventaja sobre los pilotos de Hyundai, Thierry Neuville y Adrien Fourmaux, mientras los equipos se reagrupan en el parque de asistencia de Naivasha.