Skoda redobla la apuesta por el S-CER

Skoda presentó en el Palacio de Villabona, en las proximidades de Oviedo (Asturias), sus planes para la temporada 2025 del Supercampeonato de España de Rallies. La gran novedad para este 2025 es que el equipo Skoda Recalvi contará con un segundo coche en manos de Javier Pardo y David de la Fuente, quienes junto a José Antonio ‘Cohete’ Suárez y Alberto Iglesias Pin lucharán para que la marca checa revalide el título de marcas, que es el objetivo prioritario de la escuadra.

El Fabia RS Rally2 va a lucir este 2025 una nueva decoración que combina los colores corporativos de la marca: Verde Eléctrico y Verde Esmeralda, sin abandonar el icónico Verde Mamba que ha acompañado al equipo en las últimas temporadas y que representa por su exclusividad a la gama RS, que aúna los modelos más deportivos de la marca.

Javier Arenas, responsable del equipo y de la comunicación de la marca, indicó que “reforzar la estructura con un segundo coche ya demuestra el compromiso de Skoda en un campeonato que va a estar muy apretado e interesante”. Por otro lado, afirmó que “el Supercampeonato de España es uno de los más completos y competidos de Europa. El hecho de que este año puntúen todas las pruebas va a premiar la regularidad”.

‘COHETE’, UN VALOR SÓLIDO

‘Cohete’ Suárez, que ya fue campeón con Skoda en 2021 y 2023, es el líder del equipo y tiene claro que “el objetivo es ganar el campeonato de pilotos y el de marcas”, haciendo hincapié en que “el reto más difícil es reunir todo lo necesario para competir con garantías y este punto creemos que lo hemos cubierto, aunque hay que esperar al resultado de las primeras carreras para ver dónde está cada uno”.

“Mi único enemigo soy yo”, aseguraba el piloto asturiano. “Yo soy el que me salgo o soy el que gana. Esto no son los circuitos. No hay más rival que uno mismo”. En el transcurso del acto, ‘Cohete’ desveló padecer TDAH, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, una enfermedad que le ha marcado desde la infancia pero que no le ha impedido conseguir grandes éxitos deportivos. Al respecto, mostró un emotivo documental en el que él era el protagonista, con testimonios de sus más allegados y mostrando su compromiso para ayudar a los niños que son diagnosticados con esta enfermedad.

Suárez, que inicia la temporada este fin de semana, corriendo un rallysprint en Madrid para preparar el arranque del SuperCER (7 de marzo, en el Rally Tierras Altas de Lorca), vuelve a estrenar una nueva unidad del Fabia RS Rally2… Con la esperanza de que la matriz de Skoda haga llegar un paquete de mejoras para ser más competitivos. Javier Pardo, por su parte, hereda la unidad que ‘Cohete’ utilizó en el último ejercicio, con la que mantuvo una espectacular lucha con Cachón y Ruiloba.