MOTOGP
Sinner, Rossi y otras figuras del deporte italiano, presentes en Monza
Antonelli luce un casco en homenaje a Valentino Rossi este fin de semana en el GP de Italia
EFE
El tenista italiano Jannik Sinner, el expiloto de MotoGP Valentino Rossi y la esquiadora Federica Brignone son algunos de los deportistas que este sábado se dan cita en el circuito de Monza con motivo del Gran Premio de Italia de Fórmula 1.
Sinner, número uno del mundo, acudió a la ciudad del norte de Italia para encontrarse con el piloto Andrea Kimi Antonelli, su compatriota, con quien mantiene amistad.
También estará presente Valentino Rossi, nueve veces campeón del mundo de motociclismo y una de las figuras más conocidas del deporte italiano.
Antonelli ha reconocido en varias ocasiones su admiración por Rossi y este fin de semana compite con un casco inspirado en el piloto de Tavullia.
El diseño incluye además un homenaje al propio Rossi, en una muestra de la relación entre ambos.
La campeona olímpica de esquí Federica Brignone también se encuentra entre los invitados al Gran Premio, y la italiana, que ya asistió a la carrera de Imola en 2025, vuelve ahora al paddock de Monza.
La lista de figuras del deporte continuará este domingo, cuando varios jugadores del Inter Milan, entre ellos Lautaro Martínez, Marcus Thuram y Curtis Jones, tienen previsto acudir al circuito.
El Gran Premio de Italia, el decimotercero del Mundial de Fórmula Uno, se disputa este fin de semana en el circuito de Monza.
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