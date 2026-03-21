Schareina mete presíón a Sanders con una victoria de etapa en Portugal

El español Tosha Schareina, del equipo Monster Energy Honda, ganó este sábado la cuarta etapa del Rally Raid de Portugal en motos y pisa los talones al líder de la general, el australiano Daniel Sanders, del Red Bull KTM Factory Racing.

El piloto valenciano recorrió el trayecto entre Badajoz, en Extremadura (España), y la ciudad lusa de Loulé, con 317 kilómetros de especial y 322 de enlace, en 2:50:08, seguido de Sanders, a +01:25, y su compañero de equipo, el francés Adrien van Beveren, a +2:18.

Schareina sigue segundo en la clasificación general, pero su distancia respecto al australiano se ha reducido de 03:11 a 1:46, lo que deja la categoría de motos del Rally Raid Portugal con todo por decidir a solo una etapa del final de la prueba.

Loeb, al frente

En los coches, la clasificación sigue encabezada por el francés Sébastien Loeb (Dacia Sanriders), quien en esta etapa terminó segundo y a 18 segundos del portugués João Ferreira (Toyota Gazoo Racing Sudáfrica), ganador con un tiempo de 2:44:37.

Loeb lidera la general con una ventaja de 02:30 sobre el estadounidense Seth Quintero (Toyota Gazoo Racing W2RC) y de 3:53 sobre Ferreira, quien vuelve a subir al podio tras la penalización de dos minutos recibida el viernes.

El Rally Raid Portugal terminará este domingo en Loulé con una etapa de 101 kilómetros de especial y 190 de enlace.