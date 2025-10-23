Santana Motors anuncia su participación en el Rally Dakar 2026

La empresa Santana Motors anunció este martes la creación de su propio equipo para competir en el Rally Dakar 2026, en el que la histórica marca andaluza, con sede en Linares, participará con el Santana Racing Team y un nuevo prototipo: el Santana Pick-Up T1+ Ultimate.

La firma automovilística, que retomó su actividad este año tras una larga etapa de cierre, ha sellado acuerdos estratégicos con Zhengzhou Nissan Automobile (ZZ Nissan) y Anhui Coronet, dos firmas asiáticas que facilitarán el desarrollo industrial y técnico del nuevo vehículo.

Edu Blanco, CEO de la marca y entusiasta de las competiciones off road (ha tomado parte en varios Dakar), es el alma del proyecto junto a su amigo Jesús Calleja, que le ha convencido para lanzarse a la aventura.

Aunque el equipo no lo ha oficializado, el diario Marca revela que Calleja, con el apoyo de la Junta de Castilla y León, será el piloto y tendrá a Blanco como copiloto.

La T1+ Ultimate competirá en la categoría reina del Dakar, destinada a prototipos de tracción total de automovilismo, y la base técnica parece derivar del Dongfeng Z9, especialmente en el diseño frontal y la firma lumínica.

La estrategia recuerda al caso de EBRO, otro fabricante español recientemente refundado que también ha optado por el Rally Dakar como plataforma para su relanzamiento. En este caso, contará con el apoyo técnico de Century y con la piloto Laia Sanz al volante de su modelo s800XRR.

Santana Motors, que en su momento fabricó bajo licencia modelos Land Rover y posteriormente desarrolló vehículos propios, busca posicionarse nuevamente en el sector de los todoterreno y el Dakar será el primer escaparate para su nueva etapa, en la que aspira a recuperar protagonismo tanto en el mercado nacional como internacional.