Rally de Portugal
Sanders se corona en Portugal; Schareina sube al podio
El español del Monster Energy Honda finalizó segundo en la general por delante del argentino Luciano Benavides, que lideró la última etapa
EFE
El australiano Daniel Sanders (Red Bull KTM Factory Racing) se proclamó campeón del mundo de RallyGP al imponerse en la general del Rally-Raid de Portugal, prueba que concluyó este domingo con la quinta etapa y la cual lideró su compañero de equipo, el argentino Luciano Benavides para subir al podio absoluto con el español Tosha Schareina (Monster Energy Honda).
La quinta y última jornada, en un recorrido cronometrado de 103 kilómetros sobre Lisboa, concluyó con el triunfo de Benavides en 59:53 minutos, seguido por sus compañeros de RedBull Sanders, a solo diez segundos, y el español Edgar Canet, tercero con la misma diferencia.
Dicho triunfo marca así la tercera victoria de la temporada para el argentino y la decimoquinta de su carrera en el campeonato mundial. Además, le permitió aferrarse al tercer escalón del podio de la general absoluta, donde finalizó, en la segunda posición, el español Schareina.
Sanders, que mantuvo la regularidad a lo largo de toda la prueba, aseguró matemáticamente el título mundial de RallyGP, entregando a KTM su primera corona de pilotos y consolidando su récord con cuatro victorias en una sola temporada.
La sentencia del segundo y tercer del campeonato mundial se dictará los próximos días 10 y 17 de octubre, cuando se disputa el Rally de Marruecos, la última prueba del calendario.
La lucha sigue abierta entre Schareina, Benavides y el estadounidense Ricky Brabec (Monster Energy Honda), quien concluyó cuarto este domingo.
