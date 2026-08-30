Sami Pajari continúa al frente del Rally de Paraguay

El finlandés Sami Pajari volvió a ser este sábado el más rápido en las pruebas cronometradas del Rally de Paraguay al liderar la undécima etapa, de 137,34 kilómetros y 9 tramos, con un registro de 2 horas, 48 minutos y 29 segundos.

El piloto de 24 años al mando del Toyota GR Yaris Rally1 tomó el control de la jornada desde el primer tramo.

Al igual que el viernes, el neozelandés Hayden Paddon ocupó sobre su Hyundai i20 N la segunda plaza, a 24 segundos del líder, mientras que el británico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) acabó el día en el tercer lugar, con un retraso de 56 segundos.

Este sábado, Paddon sufrió varios despistes por problemas con sus llantas y las arduas condiciones que presentaron los tramos, más resbaladizos de lo habitual tras la copiosa lluvia que cayó en la madrugada.

La lluvia también obligó a los organizadores a suspender la zona de fanáticos y otras áreas destinadas a los visitantes.

Videos profusamente difundidos en las redes sociales mostraron las carpas de los equipos caídas por los fuertes vientos que acompañaron al temporal.

El gobernante paraguayo, Santiago Peña, recorrió esta jornada los pabellones de los pilotos junto al presidente de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), el emiratí Mohammed Ben Sulayem, y reiteró su deseo de que el país continúe en el calendario del Campeonato Mundial de Rally (WRC).

"Paraguay es un país comprometido con esto y hay mucha gente que ya está empezando a ver los beneficios económicos de esto: los comercios, la industria hotelera que está creciendo", dijo Peña a periodistas sin ofrecer detalles.

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La etapa paraguaya del WRC, que se corre en el departamento de Itapúa (sur), finalizará este domingo cuando se correrán 68,16 kilómetros divididos en 5 tramos.