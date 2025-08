Sainz, resignado: "El coche no iba en este circuito"

Carlos Sainz ha finalizado 14º puesto en el Gran Premio de Hungría, sin puntos, a pesar de intentar una estrategia distinta, con blandos de salida. El madrileño no ha tenido ninguna oportunidad de brillar en un fin de semana que considera "decente" por su parte, pero en el que ya se temía lo peor: "El coche no funcionaba en este circuito, daba igual lo que intentáramos", ha reconocido.

“Ha sido un fin de semana limpio, pero la 13ª posición parecía el máximo a lo que aspirar, es donde habríamos estado sin el incidente con Gasly”, ha resumido Carlos, resignado ante las dificultades de Williams en el Hungaroring, "el peor circuito del año para el coche". Su compañero Albon ha acabado decimoquinto, confirmando que el FW47 no ha funcionado en el trazado magiar.

“Hemos hecho lo que hemos podido a ver si sonaba la flauta en la primera vuelta. Hemos intentado hacer dos paradas y se ha demostrado que haciendo solo una era lo más seguro y lo que te iba a llevar a los puntos. Daba igual lo que hubiésemos hecho porque íbamos a quedar P13 o P12", ha insistido Sainz.

Sobre el toque con Gasly, ha comentado que "En la segunda curva he llegado yo por delante, por fuera y él ha perdido el control, ha bloqueado y me ha sacado fuera. Pero da igual, hoy no se podía hacer más, nos ha faltado ritmo todo el fin de semana".

Ahora, con el parón estival, el madrileño hizo balance de la primera parte de la temporada: “Me voy un poco decepcionado, ya que no hemos aprovechado al máximo los fines de semana en los que fuimos más fuertes, pero espero que la segunda mitad sea al revés. Las sensaciones son malas, la verdad, porque la temporada está siendo muy dura, con muchos altibajos, más bajos que altos…", ha valorado.

"Este fin de semana demuestra que, cuando no nos pasan cosas, voy rápido con el coche. Ha habido fines de semana en los que había muchos puntos que coger, no lo hicimos y nos ha costado mucho esta primera mitad de curso. Reajustaremos, recargaremos fuerzas y volveremos más fuertes para el resto de la temporada”, ha zanjado Carlos.