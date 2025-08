Sainz, decepcionado: “Es el peor circuito para Williams”

Carlos Sainz ha confirmado las malas sensaciones en la clasificación para el Gran Premio de Hungría y este domingo arrancará 13º en parrilla. En un circuito técnico como Hungaroring, que castiga a los monoplazas con menor carga aerodinámica, en Williams ya sabían que iban a sufrir y el piloto español no ha logrado encontrar rendimiento.

“Esperábamos que esta pista fuera un reto para nosotros, el peor fin de semana para Williams. Tenemos un coche que, para este circuito, es el peor hasta ahora de todo el año. Por lo tanto, hay que valorar que hemos hecho una buena vuelta de Q1 y una decente en la 2 con un poco de tráfico. No creo que se pudiera haber hecho mucho más", ha comentado Carlos.

"Hemos intentado encontrar áreas de rendimiento óptimas durante todo el día con diferentes configuraciones. Aprovecharemos lo aprendido hoy; haremos algunos cambios durante la noche y el sábado daremos lo mejor de nosotros para estar entre los diez primeros en la clasificación, pero es difícil”, ha añadido.

A pesar de su discreto resultado, Sainz ha terminado por delante de su compañero Alex Albon, que ha caído en Q1. "Está siendo un fin de semana muy duro para nosotros. Nos hemos pasado todo el fin de semana lejos de los 15 mejores coches. Hemos probado muchas cosas diferentes y otras configuraciones para ver si podíamos aspirar a ellos. Al final volvimos a un coche que me ha dado la mejor clasificación este año y parece que ha funcionado. Simplemente no fui lo suficientemente rápido, pero me quedo con que encontré un buen agarre e hice algunas buenas vueltas cuando lo necesitaba", ha analizado.

Carlos confía poco en que aparezca la lluvia este domingo y avisa que "con ella o sin ella, creo que no vamos a estar entre los diez primeros mañana. La lluvia significa que quizás haya más posibilidades de puntuar. Me encantaría que lloviera. Si no, veremos qué haremos con la estrategia".