Sainz, cuarto: "No le podemos pedir más al sábado"

Poco a poco, Carlos Sainz empieza a recuperar sus mejores sensanciones al volante del Ferrari. Los de Maranello han perdido el impulso que exhibieron en las primeras carreras del año y que permitieron al madrileño ganar en Australia y a Charles Leclerc en Mónaco. Pero mientras parece que su compañero está teniendo problemas con las últimas evoluciones del SF-24, Carlos se encuentra más cómodo y es capaz, como este sábado, de sacarle el máximo rendimiento al coche.

Sainz, que ha sido cuarto en la clasificación para el GP de Hungría, reconoce que todavía no están a la altura de los dos coches que dominan ahora mismo en el Mundial: "Hemos visto en todos los entrenamientos libres que los dos McLaren y Verstappen iban más rápidos que nosotros este fin de semana. Son tres o cuatro décimas, más o menos lo que venimos viendo los últimos fines de semana. Lo bueno es que hoy hemos batido a los Mercedes", ha valorado.

"Ser los primeros en estar detrás de esos tres coches y pilotos que claramente van más rápido es positivo. Hasta el momento, fin de semana muy bueno a nivel personal, vueltas muy buenas en Q1, Q2 y Q3, así que no puedo pedir mucho más al sábado" ha agregado el piloto de Ferrari.

De cara al calor extremo que se espera para la carrera, Sainz ha explicado que "el domingo volverán a subir las temperaturas. Imagino que volveremos a tener las del viernes. Creo que, para mí, a nivel personal, a nuestro coche, le va mejor el calor. Tengo la sensación de que cuando se enfría la pista nos cuesta. En los libres 1, que hacía más calor, iba mejor, pero son sólo teorías", ha advertido, recordando que en esas condiciones lideró los primeros ensayos del viernes.

"Hemos sido sólidos durante todo el fin de semana. Todos los 'runs' con el blando y todas las vueltas de clasificación que he hecho han sido vueltas muy buenas. Desde hace un par de carreras he encontrado un buen 'feeling' con el coche, y aunque no sea fácil de llevar, lo estamos llevando arriba. Espero que sea así mañana también", ha zanjado Carlos, que después de doce grandes premios y con una carrera menos que Leclerc, tiene solo cuatro puntos menos que su compañero, tercero en el Mundial.