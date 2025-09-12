S-CER | ‘Cohete’ Suárez, a por un nuevo triunfo en el Princesa de Asturias

El Supercampeonato de España de Rallies (S-CER) llega tras el paréntesis estival a Asturias para la celebración del Rally Blendio Princesa de Asturias Ciudad de Oviedo, que en su edición número 62 presenta grandes novedades en cuanto a su recorrido y cuenta con 58 participantes.

La principal novedad es que la prueba pasa a celebrarse íntegramente sobre tramos de tierra, que ya se incorporó en la edición del año 2023, si bien en aquella ocasión combinaba una etapa sobre tramos de tierra y otra sobre asfalto. Será la primera vez en la historia de la prueba que el rallye transcurra en su totalidad por tramos no asfaltado.

El rally está dividido en dos etapas, que se disputarán durante las jornada de viernes y sábado. Otra de las novedades de esta edición es que los tramos cronometrados de la primera etapa transcurrirán por la zona de Valdés. El municipio será escenario de 53 kilómetros cronometrados. Durante la jornada, la Villa blanca será el epicentro de la etapa, acogiendo un reagrupamiento y una asistencia remota.

Para la etapa de este sábado están previstos algo más de 75 kilómetros contra el cronometro, divididos en tres tramos por los que los pilotos deberán completar dos pasadas. En esta ocasión los tramos se disputarán sobre pistas de tierra ubicadas en el centro de la región, en el área delimitada por Oviedo, Gijón y Avilés.

Será la segunda cita sobre tierra tras la apertura del certamen en Lorca. El gran favorito para hacerse con la victoria es 'Cohete' Suárez (Skoda), que tratará de hacerse con su tercera victoria del año y que ya se impuso en tierras murcianas.

El asturiano ha ganado en seis de las últimas siete ediciones de la prueba. Javier Pardo, su compañero de equipo, que está realizando una muy buena temporada, tratará de ponerle las cosas complicadas. Por su parte, Pepe López, que todavía no ha estrenado su casillero de victorias, está en Asturias con ganas de poner su Hyundai i20 N en la primera posición en casa de su eterno rival.

En las cuatro últimas pruebas se decidirá el título entre el trío de cabeza. Entre los alicientes deportivos también encontramos la presencia del estonio Romet Jürgersson, con Ford Fiesta Rally2. El estonio, que corre inscrito por el equipo asturiano Past Racing propiedad de Daniel Alonso, es campeón del mundo Junior.

Y también cabe destacar la presencia de pilotos de la talla del joven Gil Membrado, de 17 años, y que la pasada semana se proclamó campeón de España de Rallies de Tierra. Por último, hay que reseñar la participación de Laia Sanz con un Toyota Yaris.

Por otro lado, hay casi pleno de fórmulas de promoción: Toyota Yaris Cup, Rally Cup Ibérica y Desafío Peugeot, Renault Clio Trophy, Dacia Sandero Cup, Past Rally3 Trophy y Copa Kobe se dan cita en la prueba asturiana.

Como es habitual, la salida y la llegada del rally tuvo lugar ayer jueves en la calle Uría de Oviedo. Tras la ceremonia de salida seguida por muchos aficionados que desafiaron las inclemencias meteorológicas, los pilotos han tenido esta mañana la oportunidad de probar sus mecánicas en el shakedown previsto en Posada de Llanera, que ha liderado Pardo.

Rally de Asturias (Shakedown)