Rovanperä se lleva el Rally de Europa Central tras anunciar su marcha de la competición

WRC

El finlandés Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris) se proclamó campeón del Rally de Europa Central este domingo, solo unos días después de anunciar la retirada de la competición a final de temporada en búsqueda de nuevas aventuras en otras disciplinas del motor.

Con esta victoria, el campeón mundial en 2022 y 2023 se mete de lleno en la pelea por otra corona mundial y con la posibilidad de acceder al tricampeonato, a falta sólo de las dos últimas pruebas en Japón y Arabia Saudí.

Rovanperä se colocó líder del Rally de Europa Central en la penúltima jornada tras el accidente y abandono de su compañero de equipo, el francés Sébastien Ogier, que partía en cabeza al principio de la jornada.

El finés acumuló un tiempo total de 2:36:20, seguido por su compañero, el británico Elfyn Evans, segundo a 43,7, y por el estonio Ott Tänak (Hyundai i20 Rally1), tercero a 49,3.

Así, Rovanperä consigue su tercera victoria de la temporada, tras las cosechadas en las Islas Canarias (España) y Finlandia.

De esta manera, el piloto certifica también el noveno título de fabricantes de Toyota, que se coloca a sólo uno de la histórica cifra de diez en poder de Lancia.

