Rovanperä lidera el arranque del Rally de Paraguay

Kalle Rovanperä (Toyota), que marcha segundo en la clasificación general del Campeonato Mundial de Rallies (WRC), es el líder del arranque del Rally de Paraguay, la décima prueba de la competición.

El piloto de Jyväskylä, hijo del expiloto Harri Rovanperä, logró este viernes el mejor tiempo en el primer tramo de pruebas especiales de 18,70 kilómetros en la localidad de Cambyretá, en el sur del país suramericano.

Rovanperä paró los cronómetros con un tiempo de 9:30.7, por delante del francés Sebastián Ogier, que firmó un crono de 9:33.9.

El finlandés Sami Pajari fue tercero y el francés Adrien Fourmaux cuarto, ambos con un mismo tiempo: 9:35.5.

En quinta posición se ubicó el líder del Mundial, el británico Elfyn Evans, que con su Toyota Yaris llegó 7,7 segundos después de Rovanperä, su escolta en la general, a tres puntos de distancia.

El estonio Ott Tänak (Hyundai), ganador del título en 2019, arribó sexto, con un tiempo de 9:39.1, seguido del campeón vigente, el belga Thierry Neuville (9:45.0).

El Rally de Paraguay , décima cita del Mundial, se corre hasta el próximo domingo en el departamento de Itapúa (sur) sobre una distancia de 1002,59 kilómetros, divididos en 669,41 kilómetros de enlaces y en 333,18 kilómetros dispuestos para 19 pruebas especiales.