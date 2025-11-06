Rovanperä domina la primera jornada del Rally de Japón

El finlandés Kalle Rovanperä (Toyota) y su compatriota Jonne Halttunen dominaron la primera jornada del Rally de Japón, penúltima prueba del Mundial de la especialidad. La pareja formada por Ott Tänak y Martïn Järveoja (Hyundai) marcó el segundo mejor crono con 02:07.6 por 02:07.5 de los finlandeses del Yaris Rally1 de Toyota, mientras que el japonés Takamoto Katsuta, copilotado por el irlandés Aaron Johnston (Toyota), se clasificó en la tercera plaza con 02:07.8 tras la especial de Kuragaike de 2,75 kilómetros.

El líder del campeonato, el británico Elfyn Evans (Toyota), con Scott Martin en el asiento derecho, no superó la sexta posición en la general con 02:08.3 por detrás de la dupla finlandesa formada por Sami Pajari y Marko Salminen (Toyota).

El Toyota Yaris de los franceses Sébastien Ogier, ocho veces campeón del mundo, y Vicent Landais se situó en la cuarta plaza con un tiempo de 02:07.9.

Elfyn Evans afronta cómo líder del Mundial el Rally de Japón, y lo hace con sólo 13 puntos de ventaja sobre sus rivales por el título y compañeros en el equipo Toyota Gazoo Racing: Ogier y Rovanperä.

Los españoles Alejandro Cachón y Borja Rozada (Toyota) se situaron al frente de la clasificación de WRC2 y en la duodécima plaza de la general superando al ruso Nikolay Gryazin (Fabia Skoda), copilotado por Konstantin Aleksandrov, y a sus compatriotas Jan Solans y Rodrigo Sanjuan (Toyota). Cachón y Rozada sumaron un registro de 02:11.7 por los 2.11.8 del Skoda y 02:13.0 de Solans y Sanjuan.

En la general, los galos Adrien Fourmaux y Alexandre Coria (Hyundai) fueron séptimos por delante de los belgas Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe (Hyundai).