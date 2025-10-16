Roma gana en Marruecos y Loeb aumenta su ventaja de líder; Schareina manda en motos

Nani Roma (Ford) se impuso en la cuarta y penúltima etapa del Rally de Marruecos en la categoría de coches, por delante del francés Sébastien Loeb (Dacia), que aumentó su distancia al frente de la clasificación general respecto al brasileño Lucas Moraes (Toyota).

Roma marcó un tiempo de 2h40:15, con una ventaja de 44 segundos sobre Loeb y 57 sobre Moraes, mientras que Nasser Al-Attiyah (Dacia), líder del Mundial, fue cuarto, a 1:10, y Carlos Sainz (Ford), quinto, a 3:27.

La etapa discurrió con salida y llegada en Erfud, con un recorrido de 376 kilómetros y un especial de 283 kilómetros cronometrados.

En la general del rally, Loeb es el primero, con 12h 27:01, y Roma pasa a ser tercero, a 6:51 minutos y a 3:38 de Moraes. Al-Attiyah es cuarto, a 7:34. Sainz es el último de la clasificación después del fallo de motor que sufrió ayer, miércoles, que le impidió completar la especial de la jornada.

En motos, el chileno Ignacio Cornejo (Hero) fue el más rápido, con un crono de 2h 58:08, por delante del español Tosha Schareina (Honda), a 1:31, quien pasa a ser el primero en la general tras desbancar al australiano Daniel Sanders (KTM).

Schareina aventaja en 1:38 a Sanders y en 6:52 al estadounidense Ricky Brabec (Honda), tercero en la etapa.

En la categoría de Rally2, el español Edgar Canet (KTM) afianzó su liderato tras quedar segundo por detrás de su compañero de equipo al polaco Konrad Dabrowski, a quien aventaja en al general en 16:06.

La quinta y última etapa de este viernes tendrá un recorrido de 216 kilómetros cronometrados y volverá a discurrir en los alrededores de Erfoud.