La revelación japonesa del Mundial de Rallies, ¿Quién es Takamoto Katsuta?

Sin duda ha sido el hombre del fin de semana. Takamoto Katsuta (Nagoya, 1993) tiene la edad de Marc Márquez, pero ha tardado 94 rallies en lograr sus dos primeras victorias en el Mundial. Además de forma consecutiva y que le han convertido en líder del campeonato. Toda una revelación.

Japonés afincado en la cuna de los rallies, Jyväskyla (Finlandia), celebró por todo lo alto su éxito en el Rally Safari de Kenia, pero no tanto el conseguido este domingo en Croacia. Si la primera victoria fue por méritos propios, la segunda se debió a un dramático error de Thierry Neuville, que abandonó en la última especial tras chocar con un bloque de hormigón y destrozar su Hyundai i20Rally1, cuando acariciaba el triunfo.

Katsuta, primer piloto japonés en liderar el WRC, se encontró con un resultado inesperado. “Básicamente fue una locura hasta el final. Pasaron muchísimas cosas: pinchazos y de todo. Caótico. Obviamente, lo siento muchísimo por Thierry y la gente de Hyundai. Por supuesto que debo alegrarme por mi equipo, por todos y por Aaron. Creo que hicimos un gran trabajo, pero yo mismo he vivido muchos momentos así y por eso siento tanto dolor por Thierry”, confesó en el podio.

Proyecto Toyota

A estas alturas, Katsuta ha cobrado un protagonismo inusitado y los aficionados a los rallies se preguntan de dónde ha salido la nueva estrella. Su historia es tan curiosa como el hecho de que un nipón domine en el Mundial. Akio Toyota, presidente de Toyota, no se conforma con reinar en el Mundial de marcas, quiere también que un piloto japonés sea campeón. Así que en su día, hace una década, le encargó a Tommi Mäkinen que guiase su carrera deportiva.

Takamoto es hijo Norihiko Katsuta, ocho veces campeón japonés de rallies. Aunque él comenzó en el karting, pasó a la F3 nipona en 2012 y en 2013 se proclamó subcampeón. Pero en 2014 decidió probar suerte en los rallies con un Toyota GR86.

Toyota le envió a Finlandia. Comenzó pilotando un Subaru, antes de pasar a un Ford Fiesta R5. Debutó con un Toyota WRC en Alemania 2018 y desde 2019 es asiduo de la categoría reina del Mundial, aunque no fue hasta 2021 cuando disputó la temporada completa. Ha necesitado bastante más tiempo para explotar.

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La meta era conseguir emular a Kenjiro Shinozuka y sus dos victorias en el Mundial de Rallies pilotando para Mitsubishi (Costa de Marfil-Bandama 1991 y 1992), pero ahora que lo ha logrado, no puede bajar la guardia. “¿Campeón?. Hay muchos aspectos en los que todavía debo mejorar. Tengo el mejor coche, me acompaña el mejor copiloto. Esta es la razón por la que estoy aquí y por la que debo progresar. Ahora va todo bien, pero debemos mantener la concentración”, dice.