El Rally RACC Catalunya cumple 60 años y sueña con volver al Mundial

Los próximos días 24, 25 y 26 de octubre, con base en Salou y Port Aventura, se disputará una nueva edición del RallyRACC Catalunya–Costa Daurada, penúltima prueba del Súper Campeonato de España de Rallies. La carrera ha sido diseñada con importantes novedades en su recorrido y en formato de tres días de competición para conmemorar sus 60 años y con la posibilidad de volver al Mundial en un horizonte cada vez más cercano.

En realidad, el Rally RACC 2025 serán tres rallies en uno: uno mixto en asfalto y tierra, puntuable para el Súper Campeonato de España, otro solo con los tramos de tierra y uno sobre especiales de asfalto. Los equipos participantes deberán escoger en qué tipo de modalidad desean competir, dependiendo de sus intereses deportivos, aunque será la general del S-CER la que decidirá el ganador absoluto de cara al palmarés del rally.

El sueño del Mundial

El Rally RACC comenzó a disputarse en 1957, aunque durante ocho años no se celebró, por lo que en 2025 se cumple su 60 aniversario. En un encuentro con los medios, el presidente del RACC, Josep Mateu, ha recordado la historia de esta emblemácita cita catalana, que a lo largo del tiempo formó parte del Campeonato de España, del Europeo y “durante muchos años fue considerado el mejor rally del Mundial”.

En 2022 se ‘cayó del calendario del WRC por motivos económicos, y según explica Mateu “ahora estamos en una situación de impasse, aunque esperanzados de que en un futuro cercano podamos regresar”. De hecho, hemos renunciado a entrar en el programa del Campeonato de Europa porque pensamos que volver al Mundial es posible”.

Para que se hagan realidad sus anhelos, es necesario un cambio en las condiciones contractuales y eso podría pasar si, como se espera, se acaba produciendo un relevo al frente de la categoría reina de los rallies. “El problema es generalizado en el deporte. Las federaciones internacionales están vendiendo los derechos de las competiciones a promotores privados y el que se quedó con el WRC nos dobló el presupuesto, lo que no podíamos asumir siendo un club privado”, ha revelado.

En concreto, Mateu señala que “si organizar un rally de máximo nivel nos costaba entre 2 y 3 millones, con las actuales condiciones serían 6, ya que el nuevo promotor pasó de exigir medio millón a pedir 3, con lo que dejó de ser viable”.

Desde el RACC confían en un cambio de rumbo en el Mundial, que podría ser inminente. La empresa WRC Promoter GmbH, con sede en Múnich y perteneciente al grupo Red Bull, negocia su salida (le quedan siete años de contrato con la FIA), lo que abriría nuevas vías a los organizadores del Catalunya.

“Seguimos a la expectativa, en conversaciones con la FIA y también con el CSD, que ha avalado la presencia del Rally de Canarias en el Mundial y es un precedente que nos puede beneficiar. Estamos abiertos a nuevos escenarios, incluída una rotación en el calendario”, asegura Mateu.

‘Cohete’ Suárez y Pepe López, favoritos

'Cohete' Suárez será el encargado de portar el dorsal número uno en su Skoda Fabia RS Rally2 y encabezar la lista de inscritos de la presente edición del Rally RACC, en la que también aparecen habituales del S-CER como Pepe López con su Hyundai i20N Rally2, Unai de la Dehesa a los mandos de su Citroën C3 Rally2. Destacar también el regreso de Iván Ares y Sergi Pérez con sendos Toyota GR Yaris Rally2, misma unidad que también empleará un habitual de la tierra como Alex Villanueva.

Gil Membrado , que a los 17 años se ha proclamado flamante campeón de España de tierra (CERT) buscará un gran resultado en caso con su Ford Fiesta Rally2, junto a pilotos locales como Albert Orriols o Antonio Forné y los Skoda Fabia Rally2 Evo.

Un recorrido exigente

La principal novedad en la 60ª edición del Rally RACC Catalunya-Costa Daurada es la ampliación del programa a tres jornadas, como es habitual en el WRC pero no en pruebas del S-CER. El primer día (24 octubre) además de las verificaciones y el shakedown, se celebrará la ceremonia de salida y el primer tramo cronometrado, una especial urbana de 1,5 km en Salou.

El sábado 25 de octubre tendrá lugar una jornada completa sobre tierra, con 88 km divididos en seis tramos, y al finalizar el día se correrá un tramo nocturno en asfalto.

Esta superficie será también la protagonista de la tercera etapa, el domingo 26, con un total de 88,3 km (incluida la previa especial nocturna). El rally finalizará a partir de las 16.00 en el Passeig Jaume I de Salou.

Además de ser puntuable para el S-CER, también será valedera para la Toyota Gazoo Racing, la Yaris Cup y el Volant RACC. El rally de tierra contará para seis certámenes: Campeonato de Catalunya absoluto y de tierra, Desafío Peugeot, Clio Trophy, Copa Kobe y Past Rally3 Trophy Iberia. En el caso de los participantes en asfalto, puntuará para el Campeonato de Catalunya y la Copa i20 N.

Rally RACC / Miquel Rovira Paxau

Otra de las novedades de la presente edición será la inclusión del rally de regularidad reservado a una selección de coches clás¡cos, con clasificación y control de media habitual en este tipo de pruebas. Los participantes disputarán toda la etapa de asfalto, que se compone del tramo nocturno del sábado y toda la etapa diurna del domingo, un total de 6 especiales incluyendo la pasada al tramo de Salou del domingo. Los participantes en este 60 RallyRACC Regularitat Catalunya–Costa Daurada saldrán justo detrás del último participante del rally de velocidad.