El Rally Montecarlo Histórico saldrá desde Barcelona

El próximo domingo 1 de febrero se iniciará desde la avenida de la Catedral de Barcelona el 28 Rallye Montecarlo Histórico, la prueba de regularidad para coches clásicos más famosa a nivel mundial. Después de seis años de pausa, la Ciudad Condal volverá a acoger este prestigioso rally, una cita que durante 18 ediciones consecutivas tuvo lugar en Barcelona y que ahora vuelve con todo su atractivo.

Barcelona será este año uno de los seis puntos de salida del que se denomina ‘Recorrido de Concentración’. El primero que se pondrá en marcha será el jueves, 29 de enero, en Irlanda (John O’Groats) y el domingo, 1 de febrero, se iniciará el rally desde otros cinco lugares de salida: Barcelona, Bad Homburg (Alemania), Monte-Carlo, Reims (Francia) y Turín (Italia).

Este día 1 de febrero y desde la avenida de la Catedral se hará todo el programa barcelonés de la prueba. A las 10 horas habrá las verificaciones administrativas y a las 10:30 las verificaciones técnicas. El primer coche saldrá puntualmente a las 14:30 horas y el resto lo harán a continuación en intervalos de 1 minuto.

Desde la avenida de la Catedral, los coches irán por la ronda Litoral, cogerán la C-58 por Barberà del Vallès, Sabadell y Matadepera para afrontar –solo como tramo de enlace– la carretera BV-1221 donde hace años se celebraba el mítico tramo denominado Estenalles. Al llegar a Navarcles cogerán la C-16C para dirigirse a la ciudad de Manresa, donde habrá un control de paso en la Plaça Sant Domènec. Este recorrido no tendrá un horario exacto de llegada a la capital del Bages porque solo será un punto de paso obligado para todos los participantes, pero entre el punto de salida de Barcelona y el de llegada a Manresa se calcula que los coches pueden tardar aproximadamente 1h.30’.

De Manresa, los participantes enfocarán la C-16 dirección Norte hacia el Túnel del Cadí e irán posteriormente a Alp y Puigcerdà para acceder a Francia por Bourg-Madame. Los coches salidos de Barcelona, y también los que lo hayan hecho de las otras ciudades, se reunirán a medio día del lunes 2 de febrero en Valence, Francia, para iniciar a primera hora del martes, día 3, el recorrido selectivo con pruebas de regularidad en carretera cerrada. La prueba finalizará en Mónaco pasada la media noche del viernes 6 de febrero, después de haber hecho 18 pruebas de regularidad repartidas en cinco etapas.

El primer vehículo que saldrá desde Barcelona será la Alpine-Renault 1600 de 1969, número 4, pilotado por los franceses Gilles y Pierre Court. Detrás suyo saldrán 27 coches más. Los participantes españoles serán numerosos: 14 equipos a los que se añaden dos copilotos que acompañan a pilotos de otros países.

Entre los participantes más destacados del país destacan Luis Climent–Carles Jiménez (BMW 323i, 1981, n.º 103), segundos clasificados en la edición de 2025; Antonio Sainz–Adolfo González (Porsche 911S, 1966, n.º 113), Esteban Munné–Olga Feliu (Autobianchi A112 Abarth, 1981, n.º 180), José Luis Masdeu–Paco Fernández (Porsche 911 SC, 1982, n.º 114), Álvaro Ochagavias–Manuel Macho (Porsche 911T 2.4, 1973, n.º 105) o Álvaro Rollán–Juan Rollán (Porsche 911T 2.2, 1970, n.º 129), entre otros.

Además de los 14 españoles, en los 28 equipos que saldrán de Barcelona también hay franceses (7), argentinos (3) y habrá una tripulación de cuatro países más: Andorra, Austria, Bélgica e Italia. La marca de automóviles más representada en la salida barcelonesa es Porsche, con 9 unidades de las que ocho son 911 y una 914. Siguen en número cinco Autobianchi A-112 Abarth; tres Volkswagen, dos Golf y un Scirocco, y dos BMW y Alpin