El Rally Costa Brava, con Jordi Roca y Álvaro Soler, celebra la mejor edición de su historia

La 73ª edición del Rally KH-7 Costa Brava ha pasado a la historia y lo ha hecho por la puerta grande, al consolidarse como la mejor edición de todas. Récord de participantes, 256 coches, también de inscritos extranjeros, 175 de 20 nacionalidades diferentes, y con un cartel de pilotos como nunca se había visto.

De entre todos, ha brillado con luz propia el gran favorito, Jari-Matti Latvala, que ha dominado claramente la clasificación general al volante de su Toyota Celica junto a la copiloto y actriz Janni Hussi. Los finlandeses han logrado de esta forma la victoria en la primera cita el Campeonato de Europa. En segundo lugar, otro de los pilotos de renombre, el francés Romain Dumas, tres veces ganador de las 24H de Le Mans, mientras que el podio lo ha completado el suizo Pascal Perroud. El primer español ha sido Jesús Manuel Ferreiro, en la décima posición.

En la clasificación de regularidad, tres franceses han ocupado las primeras posiciones: Christophe Bru, Jean-Pierre Verneuil y Christian Bonnet. La emoción se centraba también en lo que se ha bautizado como el gran reto del Rally KH-7 Costa Brava entre el cantante Álvaro Soler y el pastelero Jordi Roca. Ambos han protagonizado un divertido pique ya desde antes de la salida y que ha durado hasta el último tramo. La victoria se la ha llevado Álvaro Soler y el copiloto Ramón Mañas al volante de su Porsche 911, ocupando una meritoria 23ª posición de los 54 equipos participantes. Justo por detrás, en el lugar 24º, Jordi Roca y Eloi Alsina con su Seat Fura Crono. Resultados aparte, han sido muy divertidos los mensajes que se intercambiaban en redes sociales. Mientras que Jordi Roca le cantaba a Álvaro Soler: “Te voy a ganar”. El cantante le contestaba: “Pues yo te voy a cocinar el resultado”, a lo que Jordi le replicaba “Y yo me lo voy a comer”.

Satisfechos con la batalla

“Este rally es uno de nuestros favoritos porque de hecho solo hacemos este rally. Una vez al año ya es nuestra tradición, hacerlo como amigos y así compartimos tiempo juntos. Nos encanta conocer a muchas personas de diferentes culturas, hacer nuevos amigos y vivir la emoción de la competitividad. Nos encantan los coches y poder correr con los clásicos, coches con los que sientes la carretera, es increíble. Además, poder competir con Jordi Roca, que es una persona increíble", explicaba Álvaro Soler. "En carrera nos estaban pillando, creo que si hubiera habido otro tramo ganan ellos. Hemos ido muy justos y nos ha gustado la emoción de competición en los puestos 23-24. No nos jugábamos el podio, pero en nuestras cabezas eso ha sido muy bonito. El año que viene, si podemos, aquí estaremos”, apuntó.

Para Jordi Roca, el Rally, “ha ido muy bien". "Estamos muy contentos de haber ganado, en serio. Porque hemos ganado (bromeaba). Tengo una emoción que no me esperaba. Poder hacer esto en mi ciudad. Muchas gracias a todos. Lo que más me ha gustado de este año ha sido ganar (continuaba bromeando) No quedar primero ni segundo. Quedar primero. Esta ha sido mi quinta edición y cada año es mejor", concluyó el conocido chef.