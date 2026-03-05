El Rally Costa Brava arranca con un cartel de lujo

Girona vuelve a convertirse desde hoy en el epicentro del automovilismo histórico europeo con el inicio del 74º Rally KH-7 Costa Brava, la prueba más antigua del país y una de las más prestigiosas del calendario internacional. Más de 200 vehículos y algunos de los nombres más reconocidos del automovilismo y la cultura se dan cita en una edición que combina competición, patrimonio automovilístico y ambiente festivo en toda la provincia.

La edición de 2026 marca además el comienzo de una nueva etapa en el Campeonato Europeo FIA de Rallyes Históricos con la incorporación de coches hasta el año 2000, lo que permitirá ver en acción espectaculares World Rally Car y Kit Car de finales de los noventa. Una novedad que amplía el atractivo deportivo de una prueba que ya reúne más de 200 equipos de todo el mundo.

Para Álex Romaní, responsable de la organización, esta edición supone un paso más en la evolución del rally. “El principal cambio es la nueva era de la FIA que permite coches hasta el año 2000. Además, cada vez organizamos más actividades en Girona y reforzamos los lazos con el territorio, como la campaña solidaria ‘Kilómetros por la vida’ con el Hospital Trueta”.

En el parque de asistencia de Fornells de la Selva habrá un stand del Hospital Trueta, donde todas las personas que lo deseen podrán realizar aportaciones económicas para el proyecto de reforma de la Unidad de Críticos Cardiológicos del Trueta. Por cada 5 € de aportación, las personas que participen recibirán una papeleta para el sorteo de una gran cesta solidaria valorada en más de 3.500 €.

Romaní destaca también el atractivo único de los tramos gerundenses y el ambiente que se genera alrededor de la prueba. “El principal atractivo son los tramos y la pasión de la organización. Eso se contagia a los participantes. Muchos vienen una vez y quieren volver con amigos. Por eso el rally es cada vez más internacional”.

Para los aficionados, recomienda disfrutar del rally tanto en los tramos como en los espacios del evento. “No es solo una carrera, es una experiencia. Puedes ver los coches en tramos míticos como la curva de Can Mascort o acercarte al parque cerrado, al podio o al parque de asistencia. Es como un museo viviente con coches desde los años 60 hasta el 2000, algunos valorados en más de un millón de euros”.

Latvala vuelve como gran favorito

Entre los grandes nombres destaca el finlandés Jari-Matti Latvala, ganador de la edición de 2025 y uno de los favoritos para repetir triunfo. “El año pasado gané todos los tramos y tuve muy buenas sensaciones. Este año lo intentaré otra vez, pero no es fácil. Es una carrera dura y hay muchos rivales”.

Latvala reconoce además que el Rally KH-7Costa Brava tiene características muy particulares. “Es especial por su recorrido, con muchas curvas seguidas y cambios de rasante. El asfalto tiene un agarre muy consistente y es una carrera que me encanta. Parece que tendremos lluvia, como el año pasado, y en marzo estas cosas pueden pasar”.

A su lado volverá a estar la copiloto finlandesa Janni Hussi, que afronta su cuarta temporada en el mundo del rally con una bonita historia que contar. “Yo antes trabajaba en el mundo audiovisual y era una gran aficionada al motor. Me parecía una labor apasionante la del copiloto. Un día me ofrecieron probar como copiloto, me encantó y aquí estoy”. Y añade que “Me gustaría ver más mujeres en los rallys. A veces piensan que no lo harán bien o que no están capacitadas. Yo les diría: pruébalo. Es una experiencia increíble y el mundo del rally es como una gran familia”.

Jordi Roca y Álvaro Soler: rivalidad y amistad sobre ruedas

Más allá de los pilotos profesionales, el Rally KH-7 Costa Brava vuelve a reunir a personajes destacados de otros ámbitos, como el chef pastelero Jordi Roca y el cantante Álvaro Soler, que protagonizan una de las rivalidades más simpáticas del rally.

Para Jordi Roca, correr en Girona tiene un significado especial. “El rally me motiva por sí mismo. Es una oportunidad de vivir esto en Girona. Aun cuando paso por los tramos todavía me sorprende el paisaje”.

Sobre su rivalidad con Soler, Roca lo tiene claro. “El año pasado le dejé ganar porque me despisté y tuve que recular. Este año: le machaco”, comenta riendo.

Álvaro Soler, por su parte, afronta su cuarta participación con el mismo entusiasmo. “Para Ramon, mi copiloto, y para mí ya es una tradición. Es una experiencia única, con un ambiente que me encanta. Además, puedo compartirla con mi mejor amigo”.

El cantante también encuentra paralelismos entre la música y el rally. “Hay disciplina y esfuerzo. Y ese momento en el que el cronómetro se pone a cero es como salir al escenario: no sabes qué va a pasar, pero confías en ti mismo”.

Sobre Girona, lo tiene claro. “Si te gustan los coches y la gasolina, este es el evento del año. Volver a ver estos coches es algo que no te puedes perder”. Y sobre su rivalidad con su amigo Jordi Roca comenta que “tenemos una bonita amistad y el rally nos une cada año. Tenemos una rivalidad muy bonita que nos lleva a poder competir entre nosotros. Aquí hay gente muy buena que se dedica a esto y nosotros venimos de fuera. Tenemos la misma situación, de hacer muchas otras cosas. Pero de repente nos vemos aquí y nos olvidamos de lo que hacemos, de ser cocinero y músico y nos convertimos en pilotos. El año pasado fuimos 24 y 25, así que la rivalidad es real”.

