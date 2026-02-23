El Rally Barcelona-Sitges 2026 vuelve a Aiguadolç

La caravana del 68º Rally Internacional de Coches de Época Barcelona-Sitges volverá a recorrer el próximo 1 de marzo de 2026 el itinerario consolidado en la pasada edición, con una novedad destacada en su tramo final: tras tres ediciones sin hacerlo, el Rally volverá a pasar por el Port de Sitges-Aiguadolç, una vez finalizadas las obras de modernización del recinto portuario.

El domingo 1 de marzo a las 10:30, los participantes saldrán desde la plaza Sant Jaume en dirección a Vía Laietana por la calle Jaume I, manteniendo el cambio de sentido adoptado el año anterior a causa de las obras de renovación de La Rambla, que continúan afectando a la circulación habitual en ese eje histórico del centro de Barcelona.

De este modo, la prueba mantiene la estampa incorporada en 2025, sustituyendo la tradicional imagen de la calle Ferran por el paso de los vehículos históricos junto al monumento a Colón, una perspectiva que ya forma parte del imaginario reciente del Rally.

La comitiva enlazará con la avenida Paral·lel desde la plaza de les Drassanes hasta plaza España. A partir de ese punto, el recorrido se normaliza para tomar la Gran Vía en dirección a la rambla Badal, referencia habitual para abandonar Barcelona y adentrarse en las principales poblaciones del Baix Llobregat.

El Rally atravesará la calle Santa Eulàlia de L’Hospitalet antes de continuar por la C-245 en dirección a Castelldefels Playa. Está previsto que, en torno a las 12:00 horas, los participantes alcancen la carretera de las Costas del Garraf (C-31), que se cerrará al tráfico durante el paso de los vehículos históricos.

La llegada a la glorieta de entrada a Sitges está prevista aproximadamente a las 12:30 horas. Desde allí, el Rally se dirigirá hacia el Port de Sitges-Aiguadolç, escenario emblemático que vuelve a integrarse en el recorrido tras la finalización de las obras de modernización. La caravana realizará una parada de reagrupamiento en el recinto portuario hasta las 13:30.

Tras recorrer las calles del centro de Sitges, a partir de las 14:00 se prevé que los primeros participantes lleguen al paseo de la Ribera para estacionar en La Fragata, donde los vehículos quedaran expuestos hasta las 17:30.

RUTA DETALLADA

Pl. Sant Jaume – Jaume I – Pl. del Ángel – Via Laietana – Pl. Correos – paseo de Colón – Pl. Portal de la Pau – paseo Josep Carner – Pl. de les Drassanes – Av. Paral·lel (calzada Besòs) – Pl. España (calzada montaña) – Gran Via C.C. (calzada central, montaña) – Gran Via C.C. (pasado Mossèn Amadeu Oller, salida lateral) – Pl. Ildefons Cerdà – Rambla Badal – Constitución (L’Hospitalet de Llobregat) – Santa Eulalia – Enric Prat de la Riba – Barcelona – carretera de L’Hospitalet – Av. de la Fama – Tirso de Molina – Av. Barcelona (Cornellà de Llobregat) – enlace con la C-245 – Sant Boi de Llobregat – Viladecans – Gavà – Castelldefels – Castelldefels Playa – C-246 – carretera de las Costas del Garraf (C-31).

Entrada a Sitges desde la C-31 en la rotonda hacia la carretera de Barcelona a Calafell, giro a la izquierda por Emerencià Roig i Raventós – Av. del Port d’Aiguadolç – Port de Sitges-Aiguadolç.

Salida del Port de Sitges-Aiguadolç – Av. del Port d’Aiguadolç – Emerencià Roig i Raventós – Pl. del Doctor Robert – Av. Balmins – C. de Port de n’Alegre – Rafel Llopart – C. Sant Damià – Santiago Rusiñol – C. Jesús – Cap de la Vila – C. de les Parellades – Marquès de Montroig – Primero de Mayo – paseo de la Ribera sentido Terramar – a la altura de la Av. Sofía, ascenso al paseo de tierra hasta la Fragata.