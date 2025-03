El Rally Barcelona-Sitges 2025 estrena un itinerario inédito

La caravana del 67º Rally Internacional de Coches de Época Barcelona-Sitges tomará un camino distinto al tradicional. El domingo 6 de abril, los participantes del Rally saldrán desde la plaza Sant Jaume hacia Vía Layetana por la calle Jaume I, un cambio de sentido debido a las obras de renovación de La Rambla, que tiene restringida la circulación.

De este modo, en esta edición el evento cambiará una de sus imágenes icónicas -la de las aceras de la calle Ferran abarrotadas de gente viendo pasar los coches y motos históricos-, por otra igualmente relevante, e inédita en las 66 ediciones previas de la prueba: paseando junto al momumento de Colón.

Una vez superada la estatua, se enlazará con la avenida Paralelo desde la plaza de les Drassanes hasta plaza España.

A partir de allí, el recorrido se normaliza y tomará la Gran Vía hasta la rambla Badal, el punto de referencia para dejar atrás Barcelona y enlazar las principales poblaciones del Baix Llobregat, empezando por la calle Santa Eulalia de L’Hospitalet hasta llegar a Castelldefels Playa por la C-245. A continuación, a las 12:00 aproximadamente, alcanzarán la carretera de las Costas del Garraf (C-31).

La C-31 se cerrará al tráfico durante el paso del Rally, que tiene prevista su llegada a la glorieta de entrada a Sitges a las 12:30. Allí recupera la ruta del año pasado para dirigirse directamente hacia la playa San Sebastián, donde habrá un breve reagrupamiento antes de iniciar el desfile por las calles de la población hasta llegar a la plaza de la Fragata, a las 13:00.

Los vehículos quedarán expuestos bajo la iglesia hasta las 17:30 horas.

RUTA DETALLADA

Pl. Sant Jaume – Jaume l – Pl. del Ángel – Via Laietana – Pl. Correos – paseo de Colón – Pl. Portal de la Pau- paseo Josep Carner – Pl. de les Drassanes – Av. Paral·lel (calzada Besòs) – Pl. España (calzada montaña) – Gran Via CC (calzada central, montaña) – Gran Via CC (pasado Mossèn Amadeu Oller, salida lateral) – Pl. Ildefons Cerdà – Rambla Badal – Constitución, (L'Hospitalet de Llobregat), Santa Eulalia, Enric Prat de la Riba, Barcelona, carretera de L’Hospitalet, Av. de la Fama, Tirso de Molina, Av. Barcelona (Cornellà de Llobregat) enlace con la C-245, Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà, Castelldefels y Castelldefels playa, pasando a C-246 y a continuación carretera de las Costas del Garraf (C-31).

Recorrido en Barcelona / Rally Barcelona-Sitges

Entrada a Sitges desde la C-31 por la Ctra. de Barcelona a Calafell, girando a la derecha hacia Emerencià Roig i Raventós, Pl. del Doctor Robert, Av. Balmins, C. de Port de n’Alegre, Rafel Llopart, C. Sant Damià, Santiago Rusiñol, C. Jesús, Cap de la Vila, C. de les Parellades, Marquès de Montroig, Primero de Mayo, paseo de la Ribera sentido Terramar, a la altura de la Av. Sofía se asciende al paseo de tierra hasta la Fragata.