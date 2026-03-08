De la radio al motor: Janni Hussi, la influencer finlandesa que triunfa en el rally

De la radio al motor. Esta es la historia de Janni Hussi, copiloto finlandesa. Junto al finlandés Jari-Matti Latvala, Hussi continúa escribiendo una historia poco habitual dentro del deporte de alto rendimiento. A sus 34 años, la finlandesa ha construido una trayectoria pocas veces vista en el deporte. Combina su participación en los medios de comunicación con la exigencia de los 'rallies', una duplicidad que la ha convertido en una figura singular en su país.

En Finlandia, conocida como “la tierra de los mil lagos”, Hussi se ha consolidado como una personalidad pública. Su identidad deportiva ha comenzado a ganar terreno dentro del rally internacional, un espacio donde su nombre ya es reconocido en la categoría WRC2.

De copiloto a ganar el Rally de Asturias en 2025

El ascenso de la copiloto ha sido especialmente rápido desde su incorporación al automovilismo en 2023. Su evolución dentro del WRC2 ha estado marcada por un proceso de aprendizaje técnico y físico que resultó esencial para adaptarse a las demandas del rally moderno, que al final es una disciplina que exige una precisión extrema en la lectura de notas, control emocional bajo presión y una sincronización casi perfecta con el piloto durante cada tramo cronometrado.

Junto al piloto Jari-Matti Latvala, ambos conquistaron el Rally de Asturias Histórico a los mandos de su Toyota Celica GT-Four ST-185, en una actuación dominante que les permitió liderar la prueba de principio a fin. Latvala se adjudicó la victoria en los once tramos disputados, estableciendo una diferencia clara sobre el resto de competidores y dejando la lucha por las posiciones secundarias mucho más abierta durante el desarrollo de la competición.

De la radio al motor

Lo más llamativo de su historia es el origen casi accidental de su carrera deportiva. Mientras trabajaba en la radio y la televisión finlandesa en 2022, participó en un debate sobre el mundo del motor que terminaría cambiando su futuro profesional. Sami Pajari, joven piloto finlandés escuchaba las retransmisiones de la finlandesa y decidió llamar a la emisora. Con miles de personas siguiendo el programa que le oyeron decir que cualquiera podía intentarlo. Y Jussi aceptó el reto.

Janni Hussi emprende su carrera en el mundo del motor (34 años) / SPORT.es

“Mi carrera en el rally no empezó de la forma más típica. Tenía un segundo trabajo en la televisión finlandesa y acostumbraba a trabajar en la radio en 2022. Después de hacer bromas sobre el rally, Sami Pajari escuchó la conversación, llamó a la radio y me dijeron que fuera a probar", explicó Hussi en declaraciones a SPORT, describiendo con naturalidad el momento que cambió su vida.

"Tras miles de personas que me escuchaban, no podía decir que no”, cuenta. "Actualmente trabajo en los medios de forma independiente: tengo un podcast, participo en programas de televisión y soy creadora de contenido, pero el rally es mi prioridad número uno. Sin embargo, todavía tengo que trabajar más en ello para que pueda convertirse en mi trabajo principal", explica, dejando entrever que todavía le queda un mundo por recorrer en el motor.

"Después de hacer bromas sobre el rally, alguien escuchó la conversación, llamó a la radio y me dijeron que fuera a probar" Janni Hussi — Copiloto

Un cambio de vida radical

Tras aceptar aquella invitación, la finlandesa tomó una decisión trascendental: dejar su trabajo en la radio para concentrarse en el rally. Lo que comenzó como una 'broma', se transformó rápidamente en un proyecto profesional, marcando el inicio de su transición desde los medios de comunicación hacia el exigente mundo del automovilismo internacional.

" ", cuenta. El impacto de esta primera experiencia como copiloto de rallies fue tan abrumador que la presentadora no lo pensó dos veces: "Seis meses después de esa primera experiencia, dejé la radio para dedicarme a la carrera de copiloto de rallies. 14 meses después, me estaba preparando para mi primera temporada en 2023", explica a SPORT.

Durante las temporadas 2025 y 2026, Hussi compitió junto a pilotos de alto nivel, destacando su colaboración con Latvala, con quien consiguió la victoria en el Rally de Asturias Histórico, además de su participación en el WRC2 junto a talentos como Teemu Suninen dentro del campeonato mundial, consolidando su crecimiento competitivo en escenarios internacionales.

Janni Hussi dispone del 6.68% de la audiencia de Finlandia / SPORT.es

"Acepté pensando que me iba a poner un mono y un casco de carreras solo una vez para probarlo" Janni Hussi — Creadora de contenido y copiloto

Actualmente, Hussi combina 'los rallies' con las redes sociales, el modelaje, la televisión y su pódcast. Sin embargo, la copiloto continúa persiguiendo el objetivo de convertir el rally en su profesión principal, en una historia que refleja una de las trayectorias más inusuales y atractivas del deporte finlandés contemporáneo.