Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Real Madrid - LevanteDroDónde ver Madrid - LevanteAlineación Real MadridDakar campeónUnited - CityAugusto FernándezReal Sociedad - Barcelona horarioReal Sociedad - Barcelona alineacionesRaphinhaArbeloaCuartos Copa del ReyRivales Barcelona CopaManoloGemma MengualJosé ElíasJorge TabetOpen Australia 2026Europeo Balonmano 2026Clasificación DakarPartidos Open de Australia hoyHorario AlcarazPlayoffs NFL 2026Semifinales Copa ÁfricaMercado de Fichajes hoyGabriel Rufián
instagramlinkedin

Pau Navarro se impone en Challenger y toma el relevo de Cristina Gutiérrez

El piloto catalán, acompañado por Jan Rosa, se ha llevado el Touareg en Challenger (T3) con más de 23 segundos de ventaja en la general sobre el saudí Seaidan

Pau Navarro y Jan Rosa, campeones en Challenger

Pau Navarro y Jan Rosa, campeones en Challenger / XAVIER BARON

EFE

El catalán Pau Navarro, copilotado por Jan Rosa, ha protagonizado una destacada victoria en la categoría Challenger del Dakar 2026, al cruzar la meta en lo más alto del podio. El piloto de Odyssey Academy by BBR superó al saudí Yasir Seaidan, quien terminó con una diferencia de 23 minutos y 22 segundos.

Con este triunfo, Navarro se convierte en el segundo español en ganar en la categoría Challenger, tras Cristina Gutiérrez, quien lo logró en 2024 y ahora compite en Ultimate con Dacia, en el equipo del campeón Nasser Al-Attiyah.

El podio en Challenger lo completó el campeón del W2RC, Nicolás Cavigliasso, que acabó a 35 minutos y 52 segundos del líder. Apenas un segundo más tarde, el chileno Lucas del Río terminó cuarto, con una diferencia de 37 minutos y 9 segundos respecto al vencedor.

Por su parte, en la última etapa de la edición 2026 de 105 kilómetros, Kevin Benavides cerró su participación con una victoria, pocos momentos después de que su hermano Luciano celebrara su triunfo en la general de motos, en un fantástico día para la familia argentina.

El mayor de la saga se impuso con una ventaja de 1 minuto y 17 segundos sobre Lucas del Río, mientras que Yasir Seaidan terminó en la tercera posición con 1 minuto y 30 segundos de diferencia.

En la categoría de los buggies, Puck Klaassen fue la primera G-Ecko en la clasificación, ocupando la quinta posición provisional con una desventaja de 3 minutos y 26 segundos respecto al Taurus ganador, evidenciando la alta competitividad de la prueba en esta edición.

1010552

Noticias relacionadas y más

jmd/jpd

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL