Palou: "Ya perdí la voz y ni he empezado a celebrar"

Álex Palou (Chip Ganassi) aseguró este domingo que ya ha perdido la voz y ni ha "empezado a celebrar", después de hacer historia al convertirse en el primer español capaz de conquistar las 500 Millas de Indianápolis.

"No me lo creo, vaya día fantástico, qué gran carrera. No tengo aire. Qué gran carrera por parte de todos, no me lo creo, es increíble estar aquí, hubo momentos en los que estuve bien, pero no sabía si podría superar a Marcus (Ericsson)", afirmó Palou al bajar de su monoplaza.

Su victoria fue celebrada con una ovación por los más de 300.000 aficionados presentes en el Indianápolis Motor Speedway.

"Fue duro, las condiciones eran complicadas, sobre todo cuando vas tercero o cuarto. Ya lo conseguimos, ya perdí la voz y ni he empezado a celebrar", dijo el catalán.

Triple campeón de la IndyCar y favorito para conquistar su cuarta corona, Palou recibió el tradicional galón de leche que se entrega al campeón de las 500 Millas.

"Es la mejor leche que he probado en mi vida", dijo Palou tras cumplir la tradición de los ganadores de esta carrera y beberla en la ceremonia de premiación.

"Qué sensación fantástica, gracias a todos. Los fans son fantásticos", aseguró Palou, de 28 años, que pudo celebrar un éxito histórico para el deporte español acompañado por su familia.