Pajari suma en Finlandia su segunda victoria seguida en el Mundial de Rallys

El finlandés Sami Pajari (Toyota GR Yaris) y su copiloto y compatriota, Marko Salminen, se impusieron este domingo en el Rally de Finlandia, novena prueba del Mundial, en la que es su segunda victoria consecutiva en el campeonato.

Pajari, de 24 años, estrenó su palmarés en la anterior cita, en Estonia, hace dos semanas. Dos triunfos que le han situado en la segunda plaza del Mundial con 172 puntos por 201 del primero, el galés Elfyn Evans (Toyota GR Yaris), que este domingo finalizó en la tercera posición a 1:19.5 de los ganadores.

El británico fue el mejor en la especial que cerraba el rally este domingo.

La segunda plaza fue para el sueco Oliver Solberg (Toyota GR Yaris) quien, con el británico Elliot Edmonson a su derecha, sumó un tiempo de 2:28:24.7, a 26.7 de Pajari tras ser el más rápido en la primera especial de las dos que constaba la jornada del domingo.

El finés se vio beneficiado por el accidente, en la penúltima jornada, del francés Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris), nueve veces campeón y defensor del título.

El piloto de Gap, presionado por Pajari, sufrió una fuerte salida de pista el sábado a pocos kilómetros del final de la especial número 17.

Los franceses Adrien Fourmaux y Alexandre Coria pilotaron el primer vehículo que no pertenece a Toyota. Ambos condujeron el Hyundai i20N hasta la cuarta plaza a 01:42.7 de Pajari y Salminen.

En Finlandia, una carrera que en su presente edición cumplió su 75.º aniversario, el segundo Hyundai fue el de los belgas Thierry Neuville y Martijn Wydaeghe, quintos a 03:52.5 de los locales de Toyota.

Por su parte, el japonés Takamoto Katsuta y el irlandés Aaron Johnston (Toyota GR Yaris) cruzaron la meta en la sexta posición, perdiendo este domingo una posición respecto a Neuville. El nipón marcha tercero en el Campeonato del Mundo por detrás de Evans y Pajari y por delante de Solberg, Ogier, Fourmaux y Neuville.

La general

En la clasificación general, Katsuta tiene 160 puntos por 156 del sueco, 139 y 129 de los dos franceses y 125 del belga.

La victoria en la segunda categoría (WRC2) fue para el estonio Robert Virves (Fabia RS) acompañado por Jakko Viilo como copiloto.