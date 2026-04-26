El padre de Verstappen roza el drama en el Rally de Valonia

Jos Verstappen ha sufrido este domingo un aparatoso accidente en el Rally de Valonia. El neerlandés , ex piloto de Fórmula 1 y padre de Max, ha perdido control del coche y se ha salido de la carretera a gran velocidad y ha dado varias vueltas de campana. Afortunadamente, tanto él como su copiloto, Jasper Vermeulen, han salido bien librados a pesar del fuerte impacto.

El padre de Max Verstappen, de 54 años, y que participó en el Mundial de Fórmula 1 entre 1994 y 2003, siendo compañero de Michael Schumacher, guió después la carrera deportiva de su hijo, tetracampeón del mundo con Red Bull, pero desde hace unos años, decidió iniciar una carrera como amateur en los rallies.

Ha participado en varias pruebas del circuito europeo de rallies y este fin de semana competía en Valonia (Bélgica), coincidiendo con la prueba del Mundial (WRC) en las Islas Canarias, que reúne a las grandes estrellas de la especialidad.

Aunque no ha sufrido lesiones, Jos ha abandonado por los importantes daños en su coche. Mientras tanto, en pleno parón de la F1, Max Verstappen ha estado con su equipo en el GT World Challenge de Paul Ricard, además de participar en las clasificatorias para las 24 Horas de Nürburgring. También llevó a cabo un 'filming day' la pasada semana con el Red Bull RB22, con vistas al próximo GP de Miami, que significará en regreso a la acción de la F1, del 1 al 3 de mayo.