Oliver Solberg gana sexta etapa y comanda primer día del Rally de Chile por el WRC

El piloto sueco Oliver Solberg, de Toyota, ganó este viernes la sexta etapa y cerró liderando el primer día de la antepenúltima parada del Campeonato Mundial de Rally, que se disputa en la región del Biobío al sur de Chile.

El escandinavo completó los 16,69 kilómetros de recorrido en 08:15.0 minutos, aventajando por 3 décimas al francés Adrien Fourmaux de Hyundai, quien cruzó la meta luego de 08:15.3 minutos.

Solberg terminó al mando de la primera jornada tras acumular un tiempo de 52:42.1 minutos, al ganar dos de los seis tramos corridos en esta fecha.

El galés Elfyn Evans, líder de la clasificación de pilotos en el campeonato también con Toyota, terminó segundo en la jornada luego de ceder tiempo en la sexta etapa al finalizar a 10.1 segundos de Solberg y acumular un tiempo total de 52:52.2 total.

El podio provisional en Biobío, tras el primer día de carrera, lo cerró el francés Fourmaux con un tiempo acumulado de 53:00.1 minutos.

Evans llegó a Chile al frente de la clasificación general con 216 puntos, seguido del joven finlandés Sami Pajari con 196, en tanto que Solberg está tercero con 175 unidades.

Accidente de Cachón y Rozada

Pajari, quien arrasó en la etapa pasada disputada en Paraguay a finales de agosto, ganó este viernes el cuarto tramo con un tiempo de 12:03.2 minutos, mientras que en último recorrido del día cruzó de quinto.

La competencia, que se extenderá hasta el domingo, tendrá este sábado las pruebas especiales de la 7 a la 12 en las rutas de Pelún, Lota y María Las Cruces.

La jornada en Biobío terminó accidentada para varios pilotos, la dupla española integrada por Alejandro Cachón y Borja Rozada, en la WRC2, chocó su Toyota GR Yaris al final del último tramo y fueron trasladados para ser atendidos en el hospital.

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La misma circunstancia pasaron el piloto turco Kerem Kazaz y su navegante francés Corentin Silvestre, del equipo Petrol Ofisi en la categoría junior que puntúa en WRC3, quienes se accidentaron en el primer tramo y pasarán la noche en un centro médico.