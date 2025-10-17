Ogier toma el mando en el Rally de Europa Central tras la primera etapa

Sebastien Ogier (Toyota Yaris), ocho veces campeón del mundo de rallies, lidera el Rally de Europa Central, duodécima y antepenúltima prueba de la temporada 2025, tras la disputa de la primera etapa, este jueves.

El piloto de Gap, de 41 años, ganador del primer tramo cronometrado y segundo en el segundo, aventaja en 1.6 al finlandés Kalle Rovanpera (Toyota Yaris) y en 3.9 a su compatriota Adrien Fourmaux (Hyundai 120). "Solo es el principio. Podría haber sido un poco mejor en algunos aspectos, pero no está mal", afirmó Ogier al concluir la jornada

Mientras tanto, el británico Elfyn Evans (Toyota Yaris), segundo en la general del Mundial a tan solo dos puntos, es sexto a 6 segundos, con lo que aún está todo muy igualado y puede ocurrir cualquier cosa.

El Rally de Europa Central, que llegó al Mundial en la temporada de 2023, tiene su cuartel general en la ciudad alemana de Passau y ofrece una combinación de carreteras diferente a cualquier otra de las que conforman el campeonato al discurrir por tres países.

En su corto historial hay dos campeones del mundo: en 2023 se impuso el belga Thiery Neuville, actual titular, y en 2024 ganó el estonio Ott Tänak, vencedor del certamen en 2019.

En total se recorrerán 306,08 kilómetros cronometrados divididos en 18 tramos.