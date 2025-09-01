Ogier sobrevive al caos y gana el primer Rally de Paraguay

El francés Sébastien Ogier (Toyota), ocho veces campeón del mundo, se convirtió este domingo en el ganador del Rally de Paraguay, país que por primera vez acoge una prueba del Mundial de esta disciplina, al superar al líder del campeonato, el británico Elfyn Evans (Toyota), y al campeón vigente, el belga Thierry Neuville (Hyundai).

Tras esta prueba, Evans sigue al frente de la general del Mundial, ahora con 198 puntos, nueve más que otros dos pilotos de Toyota, Ogier y el finlandés Kalle Rovanperä, que terminó sexto. El estonio Ott Tänak es cuarto con 178.

Ogier y su copiloto, el francés Vicente Landais, acabaron las 19 especiales disputadas desde el viernes hasta este domingo sobre la arena roja del departamento de Itapúa (sur), con una ventaja de 26.2 segundos sobre Evans y de 27.2 segundos respecto a Neuville, después de una caótica última jornada marcada por la aparición de la lluvia.

El francés Adrien Fourmaux (Hyundai), que terminó segundo en la jornada del sábado, tuvo que conformarse con el cuarto puesto a 28.6 de Ogier, mientras que el estonio Ott Tänak (Hyundai), campeón mundial en 2019, quedó en la quinta plaza a 30.6 El bicampeón mundial finlandés Kalle Rovanperä, que fue el primer líder de la carrera, terminó sexto a 2:05.2.

El Rally de Paraguay se corrió sobre una distancia de 1.002,59 kilómetros, divididos en 669,41 kilómetros de enlaces y en 333,18 kilómetros de pruebas especiales.

En total, 48 pilotos -22 paraguayos y 26 extranjeros- compitieron en Paraguay, que volverá a ser anfitrión de una ronda del Mundial en 2026 y 2027.