Ogier presenta credenciales en el Rally de Portugal; problemas para Sordo

El francés Sébastien Ogier, de Toyota Gazoo Racing, se colocó este viernes al frente del Rally de Portugal tras mostrarse intratable en la segunda jornada de la prueba, con victorias en tres de las siete etapas disputadas hoy.

Ogier, actual campeón del mundo y el piloto con más victorias en el rally portugués, con siete, demostró su mejor versión sobre todo durante la tarde, y ahora lidera la carrera con un tiempo de 1 hora, 28 minutos y 25,2 segundos.

Le siguen de cerca el Hyundai del belga Thierry Neuville, que se encuentra a 3,7 segundos tras ganar dos de las etapas de este viernes, y su compañero de equipo, el finlandés Sami Pajari, a +11,5.

Los pilotos al frente del Rally de Portugal sacaron provecho de la mala suerte del francés de Hyundai, Adrien Fourmaux, quien en la octava etapa del rally, en Góis, se salió de la carretera y sufrió un pinchazo en la rueda delantera derecha y en la trasera derecha.

Fourmaux le había arrebatado el liderato a Oliver Solberg (Toyota Gazoo Racing) durante la mañana y estaba siendo uno de los más rápidos del día, pero los 28 segundos que perdió aquí lo relegaron al sexto puesto.

También ha sido un viernes complicado para el español Dani Sordo, quien acabó perdiendo tiempo durante la mañana por haber elegido neumáticos duros, mientras que por la tarde la parte delantera de su Hyundai i20 N sufrió daños al golpear la grava tras un salto.

El Rally de Portugal se dirige este sábado hacia el norte luso para una jornada maratoniana de nueve etapas en las localidades de Felgueiras, Cabeceiras de Basto, Paredes, Lousada y Amarante, la más larga de la prueba, con 26,24 kilómetros.