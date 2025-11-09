Ogier se impone en Japón y reduce las distancias con Evans en el Mundial

El francés Sébastien Ogier (Toyota) se impuso en el Rally de Japón con 11.6 segundos de ventaja sobre el británico Elfyn Evans (Toyota), líder del Mundial de Rallys, y reduce la distancia en la clasificación general del campeonato a solo tres puntos a falta de una prueba, la de Arabia Saudí.

El español Alejandro Cachón (Toyota), con Borja Rozada a su derecha, se impuso en la categoría de WRC2. El asturiano finalizó en una gran octava posición en la general de Japón.

El finlandés Kalle Rovanperä (Toyota) cruzó la meta en Japón en la sexta posición que le deja a 24 puntos del liderato de Evans en la tabla del campeonato.

La última etapa se disputó bajó la lluvia que complicó la conducción de los pilotos sobre el resbaladizo asfalto nipón.

Ogier y Landais sumaron un registro de 03:21.08.9 a 11.6 de Evans y Scott Martin, y a 02:05.0 de los finlandeses Sami Pajari y Marko Salminen (Toyota), terceros y beneficiados por el accidente del galo Adrien Fourmaux (Hyundai) que se salió chocando con un árbol cuando iba tercero. Fourmaux se vio obligado a retirarse.

Mundial disputado

Mientras, Evans y Ogier peleaban por el liderato por un estrecho margen. El Yaris del galés pisó la hierba en la primera pasada por la super especial de Okazaki y perdió el ritmo de la carrera alejándose del ocho veces campeón del Mundo, según informa la página oficial del campeonato.

Ogier ya había iniciado la etapa del domingo con dos segundos de ventaja sobre Evans.

Por su parte, Cachón y Rozada se impusieron en la segunda categoría, WRC2, al ruso, con nacionalidad búlgara, Nikolay Gryazin (Skoda), que, copilotado por Konstantin Aleksandrov, llevó su Fabia RS a la novena plaza, una por delante de la de los españoles Jan Solans y Rodrigo Sanjuan (Toyota).

Tras el penúltimo rally, Evans se mantiene al frente de la clasificación del Mundial con 272 puntos por 269 de Ogier, y 248 de Rovanperä. Cuarto es el estonio Ott Tänak (Hyundai) con el primer coche que no es de la marca Toyota con 213 puntos.

Solans y Cachón son decimosextos y décimo séptimos por detrás de Gryazin, que suma 12 puntos en la general por 7 de cada uno de los españoles.

El Mundial finalizará en el Rally de Arabia Saudita, que se disputará entre el 26 y 29 de noviembre.