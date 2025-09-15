Ogier, directo al liderato del Mundial tras su triunfo en Chile

Sébastien Ogier(Toyota) conquistó por primera vez el Rally de Chile, undécima parada del Campeonato Mundial, y desbancó del liderato al galés Elfyn Evans, que ahora es segundo con una diferencia de dos puntos respecto al octocampeón francés.

Ogier llegó a la histórica cifra de 200 carreras en el WRC y suma 224 puntos en la clasificación del campeonato, que antes de la etapa en el país austral dominaba el británic Evans con ocho de ventaja.

La leyenda francesa, que también conquistó el Rally de Paraguay a finales de agosto pasado, se unió en el palmarés de Chila al estonio Ott Tänak (2019 y 2023) y al finlandés Kalle Rovanperä (2024), quienes habían sido ganadores de esta prueba en las ediciones anteriores.

Ogier finalizó primero en tres de los cuatro tramos recorridos este domingo y conquistó su victoria mundialista número 66.

“Es como queríamos. Ha sido un fin de semana más difícil que Paraguay. Tuvimos que pelear un poco más, pero podemos estar satisfechos con la forma en que terminamos. Estoy contento con eso y estoy deseando cambiar a asfalto”, dijo Ogier a los micros del WRC tras el triunfo.

Evans, también piloto de Toyota, ahora tiene 222 puntos en la lucha por la corona, después de terminar segundo en el podio en Chile al terminar a 11 segundos, mientras que el francés de Hyundai Adrien Fourmaux terminó tercero a 46,5 segundos luego de haber liderado en el primer día de la etapa.

Rovanperä no pudo revalidar su victoria del año pasado y culminó sexto a más de un minuto y medio del ganador y se colocó a 21 puntos de distancia en la carrera por el título.

El actual campeón mundial, el belga Thierry Neuville, líder del equipo Hyundai quedó en la cuarta plaza en la parada de Chile que le ayudó a sumar 166 puntos en la tabla general del campeonato, pero no logró moverse del quinto lugar.

Tänak de Hyundai, logró correr los cuatro tramos de este domingo al superar los problemas mecánicos que tuvo el día anterior, pero sólo logró sumar un punto para permanecer cuarto con 180 en la clasificación por el campeonato.

En la pelea de constructores, el liderato de Toyota está firme con una ventaja de 125 puntos sobre Hyundai, a falta de tres pruebas para el final del campeonato, que bajará el telón en Arabia Saudí.

En categoría Rally2, el sueco Oliver Solberg –hijo del campeón mundial Petter Solberg– ganó el campeonato junto a su copiloto británico Elliott Edmondson, tras salir victorioso en Biobío, con una ventaja de puntos inalcanzable en la clasificación.

El piloto de 23 años, de Monster Racing y a bordo de un Toyota GR Yaris, ha tenido una temporada de cinco victorias en las siete que puntuó: Suecia, Portugal, Grecia, Paraguay y Chile.